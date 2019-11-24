Биатлонист Подручный торжествовал в спринте чемпионата Швеции

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 17053 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104374 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 80345 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104246 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116630 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146737 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147519 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Биатлонист Подручный торжествовал в спринте чемпионата Швеции

Биатлонист Подручный торжествовал в спринте чемпионата Швеции

Киев  •  УНН

 • 28744 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Мужская сборная Украины по биатлону проводит последний тренировочный сбор в шведском городе Идре, в котором состоялась спринтерская гонка открытого чемпионата Швеции, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

В спринте доминировали иностранцы - в первой десятке оказался лишь один шведский биатлонист Мальте Стефанссон. Украинец Дмитрий Подручный смог отстреляться чисто и почти на 28 секунд опередил автора второй ступени швейцарца Беньямина Вегера и более, чем на минуту, его соратника по команде Марио Долдера, который стал третьим.

Больше из украинских мужчин идеально обе стрельбы не прошел никто, а Руслан Ткаленко и вовсе допустил суммарно 6 промахов (36 на финише). Но неплохой результат смог показать Богдан Цымбал - с одним выстрелом мимо в "лежке" вошел в десятку лучших в этой гонке (девятое итоговое место).

Стоит отметить, что всего стартовал 41 спортсмен, из них 9 украинцев. На старте не было трех лучших шведских биатлонистов - Себастьян Самуэльсон, Йеспер Нелин и Мартин Понсилуома готовятся к "домашнему" старту Кубка мира в Эстерсунде.

Напомним, женская и мужская сборные Украины объявили заявку на стартовый этап Кубка мира по биатлону сезона 2019-20 годов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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