Биатлонист Подручный торжествовал в спринте чемпионата Швеции

В спринте доминировали иностранцы - в первой десятке оказался лишь один шведский биатлонист Мальте Стефанссон. Украинец Дмитрий Подручный смог отстреляться чисто и почти на 28 секунд опередил автора второй ступени швейцарца Беньямина Вегера и более, чем на минуту, его соратника по команде Марио Долдера, который стал третьим.

Больше из украинских мужчин идеально обе стрельбы не прошел никто, а Руслан Ткаленко и вовсе допустил суммарно 6 промахов (36 на финише). Но неплохой результат смог показать Богдан Цымбал - с одним выстрелом мимо в "лежке" вошел в десятку лучших в этой гонке (девятое итоговое место).

Стоит отметить, что всего стартовал 41 спортсмен, из них 9 украинцев. На старте не было трех лучших шведских биатлонистов - Себастьян Самуэльсон, Йеспер Нелин и Мартин Понсилуома готовятся к "домашнему" старту Кубка мира в Эстерсунде.

Напомним, женская и мужская сборные Украины объявили заявку на стартовый этап Кубка мира по биатлону сезона 2019-20 годов.