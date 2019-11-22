Без Підгрушної та Семенова: Україна визначилась зі складом на стартовий етап Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Жіноча та чоловіча збірні України оголосили заявку на стартовий етап Кубку світу з біатлону сезону 2019-20 років, повідомляє УНН з посиланням на biathlon.com.ua.
У жінок відсутньою в складі виявилася олімпійська чемпіонка Сочі Олена Підгрушна. Боротися за медалі будуть: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Нідя Бєлкіна, Дар'я Блашко, Віта та Валя Семеренко.
До складу чоловічої збірної увійшли Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко. Антон Дудченко приєднається до основної команди в Остерсунді після виступу в першому спринті Кубка IBU в Шушене (Норвегія).
Примітно, що у складі не виявилося дворазового призера чемпіонатів світу Сергія Семенова.
Додамо також, 30-го листопада змішаною естафетою та одиночною змішаною естафетою відкриється сезон 2019-20 років КС.