Чемпіон світу Підручний пропустить гонку на старті Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак і тренери української збірної внесли вимушені зміни в раніше опублікований склад команди на змішану естафету стартового етапу Кубку світу, повідомляє УНН з посиланням на biathlon.com.uа.
У зв'язку із загостренням болю в спині у Дмитра Підручного, капітана чоловічої збірної в міксті замінить Тарас Лесюк.
Крім того, питання участі Підручного в інших гонках першого етапу Кубка світу в Остерсунді буде вирішуватися безпосередньо перед стартами.
Відзначимо, що Лесюк виступатиме разом із Вітою Семеренко, Дар'єю Блашко і Артемом Примою в змішаній естафеті.
Зауважимо, що Підручний ставав першим чемпіоном світу з біатлону серед українських чоловіків.
Як повідомляв УНН, Підручний тріумфував на передсезонних змаганнях в Швеції.