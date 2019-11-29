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Чемпіон світу Підручний пропустить гонку на старті Кубку світу

Чемпіон світу Підручний пропустить гонку на старті Кубку світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак і тренери української збірної внесли вимушені зміни в раніше опублікований склад команди на змішану естафету стартового етапу Кубку світу, повідомляє УНН з посиланням на biathlon.com.uа.

У зв'язку із загостренням болю в спині у Дмитра Підручного, капітана чоловічої збірної в міксті замінить Тарас Лесюк.

Крім того, питання участі Підручного в інших гонках першого етапу Кубка світу в Остерсунді буде вирішуватися безпосередньо перед стартами.

Відзначимо, що Лесюк виступатиме разом із Вітою Семеренко, Дар'єю Блашко і Артемом Примою в змішаній естафеті.

Зауважимо, що Підручний ставав першим чемпіоном світу з біатлону серед українських чоловіків.

Як повідомляв УНН, Підручний тріумфував на передсезонних змаганнях в Швеції.

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