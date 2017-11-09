Чемпион мира Каннаваро возглавил действующего триумфатора чемпионата Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Обладатель "Золотого мяча" 2006 года и чемпион мира в составе сборной Италии Фабио Каннаваро продолжит тренерскую карьеру в Китае, сообщает УНН со ссылкой на ФК "Гуанчжоу Эвергранд".
На мостике тренера Каннаваро сменил бразильца Луиса Фелипе Сколари, которому удалось получить для "Гуанчжоу" 7-й подряд чемпионский титул в Китае.
"Я очень горжусь тем, что возвращаюсь в "Гуанчжоу Эвергранд", и благодарен за эту возможность. С нетерпением жду успеха в новом сезоне. Никогда не говори" прощай ", - говорится в записи итальянца на своей странице в Твиттере.
Отметим, что в 2017 году под руководством Каннаваро "Тяньцзинь", в составе которого выступает Витсель, взял третье место.
Заметим, что ранее итальянец уже возглавлял "Гуанчжоу" в сезоне 2014-15 годов.