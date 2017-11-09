Чемпіон світу Каннаваро очолив чинного тріумфатора чемпіонату Китаю

На містку тренера Каннаваро змінив бразильця Луїса Феліпе Сколарі, якому вдалося здобути для "Гуанчжоу" 7-й підряд чемпіонський титул в Китаї.

"Я надзвичайно пишаюся тим, що повертаюся в "Гуанчжоу Евергранд", і вдячний за цю можливість. З нетерпінням чекаю успіху в новому сезоні. Ніколи не говори "прощай", - йдеться у записі італійця на своїй сторінці в Твіттері.

Відзначимо, що у 2017 році під керівництвом Каннаваро "Тяньцзінь", у складі якого виступає Аксель Вітсель, взяв третє місце.

Зауважимо, що раніше італієць вже очолював "Гуанчжоу" у сезоні 2014-15 років.