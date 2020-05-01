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Чемпион НБА и дублер Чубакки в "Звездных войнах" умер в 61-летнем возрасте

Киев • УНН

 • 25075 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. На 61-м году жизни скончался бывший центровой клубов НБА Марк Макнамара, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Чемпион НБА и дублер Чубакки в "Звездных войнах" умер в 61-летнем возрасте

Бывший игрок имел хронические проблемы с сердцем, которые и послужили его смерти.

Баскетболист выступал в сильнейшей лиге планеты с 1982 по 1991 годы. В дебютном сезоне уроженцу Калифорнии удалось завоевать чемпионство в НБА в составе "Филадельфии".

Отметим, что в активе бывшего центрового ростом 2,11 метра выступления за "Сан-Антонио Сперс", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Орландо Мэджик".

Кроме того добавим, Макнамара также оставил след и в кинематографе. Баскетболист был дублером Питера Мейхью, который в киносаге "Звездные войны" играл роль Чубакки.

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