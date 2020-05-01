Чемпіон НБА і дублер Чубакки у "Зоряних війнах" помер у 61-річному віці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. На 61-му році життя помер колишній центровий клубів НБА Марк Макнамара, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Колишній гравець мав хронічні проблеми із серцем, які і послугували його смерті.
Баскетболіст виступав у найсильнішій лізі планети з 1982 по 1991 роки. У дебютному сезоні уродженцю Каліфорнії вдалося завоювати чемпіонство в НБА у складі "Філадельфії".
Відзначимо, що в активі колишнього центрового зі зростом 2,11 метри виступи за "Сан-Антоніо Сперс", "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Орландо Меджик".
Крім того додамо, Макнамара також залишив слід і в кінематографі. Баскетболіст був дублером Пітера Мейхью, який в кіносазі "Зоряні війни" грав роль Чубакки.