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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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"Челси" одержал выигрыш в лондонском дерби против "Арсенала"

Киев • УНН

 • 8535 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В центральном туре второго тура Английской Премьер-лиги “Челси” дома на “Стэмфорд Бридж” принимал другого представителя Лондона — “Арсенал”, сообщает УНН.

"Челси" одержал выигрыш в лондонском дерби против "Арсенала"

Первые 20 минут хозяева газона могли занести себе в актив после двух голов. “Синие” поймали защиту “канониров” в контрвыпад, когда Алонсо ассистировал Педро. Затем дальний заброс от Аспиликуэта обернулся в взятия ворот Мората.

Ударную пятиминутку под занавес половины провели и “канониры” — забивали Мхитарян и Ивоби. В следующем, решающего взятия ворот болельщикам необходимо было ждать до 81 минуты. Азар прострелил на ближнюю штангу откуда Маркос Алонсо отправил мяч между ног Петеру Чеху — 3:2.

Итак, команды находятся на полярных местах турнирной таблицы — “Челси” с максимальными 6-ю пунктами, а “Арсенал” с одним.

Вашему вниманию некоторые результаты других поединков соревновательного дня:

“Тоттенхэм” — “Фулхэм” 3:1;

“Эвертон” — “Саутгемптон” 2:1.

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