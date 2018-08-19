"Челсі" здобув виграш у лондонському дербі проти "Арсеналу"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В центральному турі другого туру Англійської Прем’єр-ліги “Челсі” вдома на “Стемфорд Брідж” приймав іншого представника Лондона — “Арсенал”, повідомляє УНН.
Перші 20 хвилин господарі газону могли занести собі в актив після двох голів. “Сині” підловили захист “канонірів” в контрвипаді, коли Алонсо асистував Педро. Потім далекий закид від Аспілікуети обернувся в взяття воріт Альваро Морати.
Ударну п’ятихвилинку під завісу половини провели і “каноніри” — забивали Мхітарян та Івобі. Наступного, вирішального взяття воріт уболівальникам необхідно було чекати аж до 81 хвилини. Азар прострілив на ближню стійку звідки Маркос Алонсо відправив шкіряну кулю між ніг Петеру Чеху — 3:2.
Отже, команди знаходяться на полярних місцях турнірної таблиці — “Челсі” з максимальними 6-ма пунктами, а “Арсенал” із жодним.
До вашої уваги деякі результати інших поєдинків змагального дня:
“Тотенхем” — “Фулхем” 3:1;
“Евертон” — “Саутгемптон” 2:1.