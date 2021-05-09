"Челси" помешал команде Зинченка стать досрочным чемпионом Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В 35-м туре Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” полузащитника сборной Украины Александра Зинченка дома принимал лондонский “Челси”, передает корреспондент УНН.
Детали
Первый тайм завершился в пользу “Горожан” при которых отметился нападающий Стерлинг по передаче Агуэро (44 мин). Кроме того, Агуэро мог стать автором забитого мяча и сам, но в компенсированное время до перерыва не забил с 11-метровой точки.
После перерыва ситуация изменилась — гости из Лондона реализовали свои моменты, а именно дважды. На 63 минуте забивал Зиеш, а уже на 2-й компенсированной минуте автором гола стал Маркос Алонсо — 1: 2.
Заметим, что украинец начал матч на скамейке запасных и вошел в игру на 80-й минуте. Победа могла сделать из “Горожан” досрочных чемпионов АПЛ-2020/2021.
С 81-м пунктом “Манчестер Сити” продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ.
Дополнение
Команды сыграют между собой 29 мая во финале Лиги чемпионов УЕФА.