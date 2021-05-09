“Челсі” завадив команді Зінченка стати достроковим чемпіоном Англії

Деталі

Перший тайм завершився на користь “Містян” за яких відзначився нападник Рахім Стерлінг з передачі Агуеро (44 хв). Крім того, Агуеро міг стати автором забитого м’яча і сам, але в компенсований час до перерви не забив з 11-метрової точки.

Після перерви ситуація змінилася — гості з Лондона реалізували свої моменти, а саме двічі. На 63 хвилині забивав Зієш, а вже на 2-й компенсованій хвилині автором голу став Маркос Алонсо — 1:2.

Зауважимо, що українець розпочав матч на лаві для запасних і ввійшов у гру на 80-й хвилині. Перемога могла зробити з “Містян” дострокових чемпіонів АПЛ-2020/2021.

Із 81-м пунктом “Манчестер Сіті” продовжує впевнено лідирувати в турнірній таблиці АПЛ.

Доповнення

Команди зіграють між собою 29 травня у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.