“Челси” обыграл новичка АПЛ и вышел в лидеры чемпионата Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В рамках матча 11-го тура английской премьер-лиги лондонский “Челси” вышел триумфатором в поединке с “Лидсом”, передает УНН.
Финальный счет матча 3:1. За гостей быстрый гол забил нападающий Бэмфорд, а за “синих” ответ нашелся у Жиру (27 мин), Зума (61) и Пулишича (90 + 1).
Отметим, что в других матчах “Манчестер Сити” без Зинченко нанес поражение “Фулхэму” — 2:0 (голы в активе Стерлинга, Де Брюйне), “Вест Хэм” уступил “МЮ” — 1:3.
Также добавим, “Челси” набрал 22 балла и теперь возглавил таблицу. На 1 балл отстают “Ливерпуль” и “Тоттенхэм”, у которых игра в запасе.