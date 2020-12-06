“Челсі” обіграв новачка АПЛ та вийшов у лідери чемпіонату Англії

Фінальний рахунок матчу 3:1. За гостей швидкий гол забив нападник Бемфорд, а за “синіх” відповідь знайшлася у Жиру (27 хв), Зума (61) і Пулішича (90 + 1).

Зазначимо, що в інших матчах “Манчестер Сіті” без Зінченка завдав поразки “Фулхему” — 2:0 (голи в активі Стерлінга, Де Брюйне), “Вест Хем” поступився “МЮ” — 1:3.

Також додамо, “Челсі” набрав 22 бали і наразі очолив таблицю. На 1 бал відстають “Ліверпуль” та “Тоттенхем”, у яких гра в запасі.