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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Чехия расследует возможную незаконную перевозку беспилотников в Украину

Чехия расследует возможную незаконную перевозку беспилотников в Украину

Киев  •  УНН

 • 1009 просмотра

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Правоохранительные органы Чехии расследуют возможную незаконную перевозку беспилотников в Украину военными спецназовцами. Расследование касается злоупотребления дипломатическими паспортами и отсутствия разрешения парламента.

Правоохранительные органы Чехии расследуют подозрения, связанные с экспортом беспилотников из Чехии в Украину. Речь идет о возможном злоупотреблении дипломатическими паспортами и вероятной контрабанде беспилотников военными. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова дискуссионной программе CNN, пишет УНН.

Детали

Речь идет о проекте Nemesis, который организует ассоциация Skupina D. Заместитель председателя оппозиционной ANO Радек Вондрачек, который встретился с министром во время дебатов, заявил, что ANO захочет обсудить этот вопрос в Палате депутатов. Подозрения ранее высказал заместитель председателя Комитета по вопросам обороны Палаты депутатов Павел Ружичка (ANO).

В четверг, 6 февраля, сервер Aktuálně.cz написал, что спецназовцы нелегально перевезли в Украину беспилотники. Дроны происходят из сбора, организованного, в частности, актером Ондржеем Ветчим. На сервере отмечалось, что уголовное производство по сотрудничеству армии с объединением Skupina D непосредственно касается спецподразделений.

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Пресс-секретарь военной полиции Катержина Млынкова сообщила серверу, что расследуется «возможное несанкционированное обращение с имуществом Министерства обороны и возможное использование военнослужащих за пределами задач вооруженных сил».

По информации Aktuálně.cz, военные материалы были перевезены в Украину членами 601-й группы специального назначения, но они не имели на это разрешения парламента.

Все подозрения сейчас расследуются правоохранительными органами, и я рада этому, потому что только так мы получим прощение или приговор, независимо от того, было ли нарушение или нет,

- сказала Чернохова.

«Обвинения, конечно, серьезные», - добавила министр, подчеркнув, что поэтому она не может их оставить без внимания. В прошлом году министр уже сообщала, что этот вопрос изучает Военная инспекция Министерства обороны. По ее словам, сейчас дело расследует военная полиция.

Она возразила, что будет на кого-то давить или подстрекать полицию или инспекцию. «Если министр обороны получает какую-то информацию на основе обращения заместителя председателя Комитета по вопросам обороны, которая появляется в открытом доступе, и господин Ружичка получил ее от солдат, то я должна ее проверить», - сказала она.

Я твердо убеждена, что ассоциация Nemesis, которую возглавляют все те люди, которые выступают в этом публичном пространстве, объяснит все эти вопросы,

- добавила она. Она подчеркнула необходимость соблюдения закона и надлежащих процедур и защитилась от обвинений в том, что она не хочет помогать Украине.

«Здесь нельзя просто закрыться и сказать, что все хорошо, когда мы знаем, что это не так, исходя из расследования инспекции», - добавила она.

Она также заявила, что ей не кажется нормальным, что один из основателей ассоциации Ян Веверка имеет дипломатический паспорт. «Он получил его неправильным способом, это не соответствует всем правовым нормам, которые есть у нас в министерстве», - добавила она.

Она заявила, что также хочет обратиться с этим вопросом к президенту Петру Павлу, поскольку это также касается командира 601-й группы генерала Мирослава Гофирека. Она подчеркнула, что нельзя выдавать дипломатические паспорта на проходной Министерства иностранных дел на основании подписи неуполномоченного лица, то есть генерала Гофирека.

Глава МИД Чехии рассказал Келлогу, что делать с Украиной08.02.25, 03:26 • 107709 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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