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Чехія розслідує можливе незаконне перевезення безпілотників в Україну

Чехія розслідує можливе незаконне перевезення безпілотників в Україну

Київ • УНН

 • 46145 перегляди

Правоохоронні органи Чехії розслідують можливе незаконне перевезення безпілотників в Україну військовими спецпризначенцями. Розслідування стосується зловживання дипломатичними паспортами та відсутності дозволу парламенту.

Правоохоронні органи Чехії розслідують підозри, пов'язані з експортом безпілотників з Чехії в Україну. Йдеться про можливе зловживання дипломатичними паспортами та ймовірну контрабанду безпілотників військовими. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова дискусійній програмі CNN, пише УНН.

Деталі

Йдеться про проєкт Nemesis, який організовує асоціація Skupina D. Заступник голови опозиційної ANO Радек Вондрачек, який зустрівся з міністеркою під час дебатів, заявив, що ANO захоче обговорити це питання в Палаті депутатів. Підозри раніше висловив заступник голови Комітету з питань оборони Палати депутатів Павел Ружичка (ANO).

У четвер, 6 лютого, сервер Aktuálně.cz написав, що спецпризначенці нелегально перевезли в Україну безпілотники. Дрони походять зі збору, організованого, зокрема, актором Ондржеєм Ветчим. На сервері зазначалося, що кримінальне провадження щодо співпраці армії з об'єднанням Skupina D безпосередньо стосується спецпідрозділів.

Сенат Чехії ухвалив закон про заборону надання чеського громадянства росіянам, які не відмовились від паспорта рф23.01.25, 04:47 • 35656 переглядiв

Речниця військової поліції Катержина Млинкова повідомила серверу, що розслідується "можливе несанкціоноване поводження з майном Міністерства оборони і можливе використання військовослужбовців за межами завдань збройних сил".

За інформацією Aktuálně.cz, військові матеріали були перевезені в Україну членами 601-ї групи спеціального призначення, але вони не мали на це дозволу парламенту.

Всі підозри зараз розслідуються правоохоронними органами, і я рада цьому, тому що тільки так ми отримаємо прощення або вирок, незалежно від того, чи було порушення, чи ні,

- сказала Чернохова.

"Звинувачення, звичайно, серйозні", – додала міністерка, підкресливши, що тому вона не може їх залишити без уваги. Минулого року міністерка вже повідомляла, що це питання вивчає Військова інспекція Міністерства оборони. За її словами, наразі справу розслідує військова поліція.

Вона заперечила, що буде на когось тиснути або підбурювати поліцію чи інспекцію. "Якщо міністр оборони отримує якусь інформацію на основі звернення заступника голови Комітету з питань оборони, яка з'являється у відкритому доступі, і пан Ружичка отримав її від солдатів, то я маю її перевірити", – сказала вона.

Я твердо переконана, що асоціація Nemesis, яку очолюють всі ті люди, які виступають у цьому публічному просторі, пояснить всі ці питання,

- додала вона. Вона наголосила на необхідності дотримання закону та належних процедур і захистилася від звинувачень у тому, що вона не хоче допомагати Україні.

"Тут не можна просто закритися і сказати, що все добре, коли ми знаємо, що це не так, виходячи з розслідування інспекції", – додала вона.

Вона також заявила, що їй не здається нормальним, що один із засновників асоціації Ян Веверка має дипломатичний паспорт. "Він отримав його у неправильний спосіб, це не відповідає всім правовим нормам, які є у нас в міністерстві", – додала вона.

Вона заявила, що також хоче звернутися з цим питанням до президента Петра Павла, оскільки це також стосується командира 601-ї групи генерала Мирослава Гофірека. Вона підкреслила, що не можна видавати дипломатичні паспорти на прохідній Міністерства закордонних справ на підставі підпису неуповноваженої особи, тобто генерала Гофірека.

Глава МЗС Чехії розповів Келлогу, що робити з Україною08.02.25, 03:26 • 111701 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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