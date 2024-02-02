Чехия предлагает закупить для Украины 450 тысяч снарядов вне ЕС - СМИ

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  173671 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  173742 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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01.02.24  •  170006 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  147515 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  154255 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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31.01.24  •  169116 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170251 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Запланированный на 17 февраля титульный бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком в супертяжелом весе был перенесен из-за травмы, которую Фьюри получил во время спарринга и которая потребовала наложения швов.

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Центр противодействия дезинформации опроверг сообщения об отставке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, назвав фейком информацию, распространенную в телеграм-каналах.

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