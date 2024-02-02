Чехия предлагает закупить для Украины 450 тысяч снарядов вне ЕС - СМИ

Европа не выполняет свое обещание отправить в Украину 1 миллион артиллерийских снарядов к марту, а чехи заявляют, что пришло время искать поставки за пределами ЕС, передает УНН со ссылкой на Politico.

Первоначально ЕС пообещал поставить 1 миллион снарядов к марту, а Франция возглавила призывы к Европе наращивать свой собственный промышленный потенциал для доставки боеприпасов в Киев. Однако теперь ЕС заявляет, что к мартовскому сроку в Украину доставят 524 000 снарядов, а к концу года обещано только 1,1 миллиона.

Разочарованная этим дефицитом, Прага заставляет страны ЕС профинансировать закупку, по ее оценкам, 450 000 выстрелов артиллерии, имеющихся за пределами блока, сообщили POLITICO четыре дипломата и человек, знакомый с переговорами.

Когда в начале 2023 года ЕС уточнял свои обязательства по военной помощи, Франция — лидер оборонной промышленности блока — стремилась к тому, чтобы субсидии были сосредоточены только на местном производстве, а не направлялись за границу.

Но призыв Чехии повышает вероятность того, что Европа вместо этого обратится к оружейным компаниям Южной Кореи, Турции и Южной Африки. По словам чиновника, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель особо упомянул, что Корея — крупный производитель оружия — может быть привлечена для получения дополнительных снарядов.

Один дипломат сказал, что цифра в 450 000 была озвучена во время неформальной встречи министров обороны ЕС в Брюсселе в среду. Премьер-министр Чехии Петр Фиала затем заявил своим коллегам во время саммита лидеров ЕС в четверг, что снаряды могут быть получены из-за пределов ЕС, чтобы помочь блоку выполнить свои обещания, по словам другого чиновника, проинформированного о переговорах.

Добавим

Издание отмечает, ЕС – не единственный союзник, который не может добиться результатов. Политический тупик в Вашингтоне также остановил потоки американского оружия в Украину.

Во время визита в Вашингтон в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил аудитории в республиканском Фонде наследия, что увеличение количества боеприпасов имеет решающее значение для успеха Украины на поле боя.

"Война в Украине все больше и больше становится войной на истощение", — сказал он. "И война на истощение становится войной логистики. Речь идет о производстве оружия, боеприпасов… необходимых для поддержания военных действий. И это демонстрирует необходимость производства боеприпасов, потому что пока мы в основном осваиваем свои запасы для поставок на Украину. Это не может продолжаться, это неустойчиво".

Украинские силы на передовой предупреждают, что у них катастрофически не хватает боеприпасов для борьбы с российскими захватчиками в войне, в которой преобладают артиллерийские обстрелы.