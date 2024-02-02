Чехія пропонує закупити для України 450 тисяч снарядів поза межами ЄС - ЗМІ

Європа не виконує свою обіцянку відправити до України 1 мільйон артилерійських снарядів до березня, а чехи заявляють, що настав час шукати постачання за межами ЄС, передає УНН з посиланням на Politico.

Спочатку ЄС пообіцяв поставити 1 мільйон снарядів до березня, а Франція очолила заклики до Європи нарощувати свій власний промисловий потенціал для доставки боєприпасів до Києва. Однак тепер ЄС заявляє, що до березневого терміну в Україну доставлять 524 000 снарядів, а до кінця року обіцяно тільки 1,1 мільйона.

Розчарована цим дефіцитом, Прага змушує країни ЄС профінансувати закупівлю, за її оцінками, 450 000 пострілів артилерії, наявних за межами блоку, повідомили POLITICO чотири дипломати і людина, знайома з переговорами.

Коли на початку 2023 року ЄС уточнював свої зобов'язання щодо військової допомоги, Франція - лідер оборонної промисловості блоку - прагнула до того, щоб субсидії були зосереджені тільки на місцевому виробництві, а не спрямовувалися за кордон.

Але заклик Чехії підвищує ймовірність того, що Європа замість цього звернеться до збройових компаній Південної Кореї, Туреччини та Південної Африки. За словами чиновника, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель особливо згадав, що Корея - великий виробник зброї - може бути залучена для отримання додаткових снарядів.

Один дипломат сказав, що цифра в 450 000 була озвучена під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі в середу. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала потім заявив своїм колегам під час саміту лідерів ЄС у четвер, що снаряди можуть бути отримані з-за меж ЄС, щоб допомогти блоку виконати свої обіцянки, за словами іншого чиновника, поінформованого про переговори.

Додамо

Видання зазначає, ЄС - не єдиний союзник, який не може домогтися результатів. Політичний глухий кут у Вашингтоні також зупинив потоки американської зброї в Україну.

Під час візиту до Вашингтона в середу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив аудиторії в республіканському Фонді спадщини, що збільшення кількості боєприпасів має вирішальне значення для успіху України на полі бою.

"Війна в Україні все більше і більше стає війною на виснаження", - сказав він. "І війна на виснаження стає війною логістики. Йдеться про виробництво зброї, боєприпасів... необхідних для підтримання військових дій. І це демонструє необхідність виробництва боєприпасів, тому що поки що ми здебільшого освоюємо свої запаси для поставок на Україну. Це не може тривати, це нестійко".

Українські сили на передовій попереджають, що у них катастрофічно не вистачає боєприпасів для боротьби з російськими загарбниками у війні, в якій переважають артилерійські обстріли.