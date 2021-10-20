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Чехия ужесточает коронавирусные ограничения: с ноября посетить паб или ресторан можно только с сертификатом вакцинации

Киев • УНН

 • 15777 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Кабинет премьер-министра Чехии Андрея Бабиша одобрил дальнейшее усиление коронавирусных мероприятий. Работники ресторанов и баров должны будут проверять сертификат вакцинации у посетителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Novinky.cz.

Чехия ужесточает коронавирусные ограничения: с ноября посетить паб или ресторан можно только с сертификатом вакцинации

Цитата

"Сейчас в ресторанах и барах нет проверки сертификата. Мы считаем, что необходимо, чтобы контроль был введен операторами с 1 ноября", - сказал министр здравоохранения Адам Войтех.

Детали

Сертификат вакцинации на входе в заведение будет обязательным. По словам Войтеха, если он окажется недействительным, ресторан не будет предоставлять услуги гостю. По его словам, это создает определенные неудобства для предпринимателей, предприятий общественного питания.

"Из-за более быстрого распространения коронавируса это необходимая мера", - добавил министр.

По словам чиновника, проверкой документа будет заниматься ресторатор. Гость будет нести ответственность, если документ фальшивый.

Вацлав Старек с Торгово-промышленной палаты Чешского телевидения отметил, что, хотя сотрудники могут проверять документы, они не всегда могут принять решение об их действительности. В качестве примера он привел гостей из-за рубежа, в которых документы другого типа, чем у чехов.

В то же время правительство решило сократить срок действия тестов ПЦР. Поэтому теперь они действительны в течение 3 дней, тестирование на антиген - 24 часа.

Дополнение

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на среду, 20 октября, в Чехии обнаружили 1 715 515 случаев COVID-19 и 30 574 смертельных случаев.

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