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Чехія посилює коронавірусні обмеження: із листопада відвідати паб чи ресторан можна тільки з сертифікатом вакцинації

Київ • УНН

 • 15777 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Кабінет прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша схвалив подальше посилення коронавірусних заходів. Працівники ресторанів та барів повинні будуть перевіряти сертифікат вакцинації у відвідувачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Novinky.cz.

Чехія посилює коронавірусні обмеження: із листопада відвідати паб чи ресторан можна тільки з сертифікатом вакцинації

Цитата

"Зараз в ресторанах і барах немає перевірки сертифіката. Ми вважаємо, що необхідно, щоб контроль був введений операторами з 1 листопада", - сказав міністр охорони здоров'я Адам Войтех.

Деталі

Сертифікат вакцинації на вході до закладу буде обов'язковим. За словами Войтеха, якщо він виявиться недійсним, ресторан не надаватиме послуги гостю. За його словами, це створює певні незручності для підприємців, підприємств громадського харчування.

"Через більш швидке поширення коронавірусу це необхідний захід", - додав міністр.

За словами посадовця, перевіркою документа буде займатися ресторатор. Гість буде нести відповідальність, якщо документ фальшивий.

Вацлав Старек з Торгово-промислової палати Чеського телебачення зазначив, що, хоча співробітники можуть перевіряти документи, вони не завжди можуть прийняти рішення щодо їх дійсності. Як приклад він навів гостей з-за кордону, у яких є документи іншого типу, ніж у чехів.

У той же час уряд вирішив скоротити термін дії тестів ПЛР. Відтак тепер вони дійсні протягом 3 днів, тестування на антиген - 24 години.

Доповнення

Згідно з даними американського університету Джонса Хопкінса, станом на середу, 20 жовтня, в Чехії виявили 1 715 515 випадків COVID-19 та 30 574 смертельних випадків.

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