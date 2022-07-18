Чехия начинает предлагать взрослым четвертую инъекцию от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Министерство здравоохранения объявило в понедельник, что вторая бустерная вакцина против коронавируса — по существу, четвертая прививка — будет доступна всем взрослым в Чешской Республике с понедельника. Об этом УНН пишет ссылаясь на агентство dpa.
Детали
Бустер можно получить у врачей или больницах без предварительной регистрации, при условии, что третья прививка была сделана не менее чем за четыре месяца до этого.
По словам министра здравоохранения Властимила Валека, лицам старше 60 лет и всем, кто находится в группе риска, настоятельно рекомендуется воспользоваться дополнительным уколом. Но он подчеркнул, что вакцинация будет полностью добровольной.
Два агентства ЕС — Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейское агентство по лекарственным средствам — на прошлой неделе призвали ввести государства-члены четвертую прививку.
Дополнение
В последнее время в Чешской Республике растет количество инфекций, причем семидневная заболеваемость в понедельник достигла 101 случая на 100 000 человек.
Ограничения, введенные для сдерживания пандемии, были сняты в мае. Премьер-министр Петр Фиала недавно заявил, что новые меры считаются лишними, поскольку сейчас больницам не грозит перегрузка.
С начала пандемии 40 355 человек умерли от коронавируса в Чехии с населением в более 10,5 миллионов человек.