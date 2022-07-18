Чехія починає пропонувати дорослим четверту ін'єкцію від коронавірусу

Деталі

Бустер можна отримати у лікарів або лікарнях без попередньої реєстрації, за умови, що третє щеплення було зроблено не менш як за чотири місяці до цього.

За словами міністра охорони здоров'я Властимила Валека, особам старше 60 років і всім, хто перебуває у групі ризику, настійно рекомендується скористатися додатковим уколом. Але він наголосив, що вакцинація була повністю добровільною.

Два агентства ЄС — Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) та Європейське агентство з лікарських засобів — минулого тижня закликали ввести держави-члени четверте щеплення.

Доповнення

Останнім часом у Чеській Республіці зростає кількість інфекцій, причому семиденна захворюваність у понеділок досягла 101 випадку на 100 000 осіб.

Обмеження, введені для стримування пандемії, було знято у травні. Прем'єр-міністр Петро Фіала нещодавно заявив, що нові заходи нині вважають зайвими, оскільки зараз лікарням не загрожує перевантаження.

З початку пандемії 40 355 людей померли від коронавірусу в Чехії за населення в понад 10,5 мільйонів людей.