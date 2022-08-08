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Чехия хочет начать переговоры с Израилем по поводу покупки боевых беспилотников

Чехия хочет начать переговоры с Израилем по поводу покупки боевых беспилотников

Киев • УНН

 • 155405 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Министерство обороны Чехии готовится к переговорам в ближайшие дни с правительством Израиля по закупке трех боевых дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Novinky.cz.

Детали

Речь идет о покупке трех средних боевых беспилотников почти за 60 миллионов долларов.

Дроны имеют размах крыльев около 15 метров и могут нести ракеты или бомбы.

"Уже прошли рыночные консультации, по которым мы оценили наиболее подходящие средства для армии Чешской Республики, а переговоры с представителями правительства Израиля начнутся в середине августа", - отметила пресс-секретарь Министерства обороны Наталии Форстерова.

Армия рассчитывает получить первый дрон уже в следующем году.

Как отмечается, поставки остальных и обучение личного состава должны состояться не позднее 2026 года.

В настоящее время изучаются два предложения от Израиля – это дроны Hermes и Heron.

Напомним 

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша намерена приобрести в Южной Корее не менее 180 танков K2 и 48 истребителей FA-50.

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