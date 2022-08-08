Чехия хочет начать переговоры с Израилем по поводу покупки боевых беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Министерство обороны Чехии готовится к переговорам в ближайшие дни с правительством Израиля по закупке трех боевых дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Novinky.cz.
Детали
Речь идет о покупке трех средних боевых беспилотников почти за 60 миллионов долларов.
Дроны имеют размах крыльев около 15 метров и могут нести ракеты или бомбы.
"Уже прошли рыночные консультации, по которым мы оценили наиболее подходящие средства для армии Чешской Республики, а переговоры с представителями правительства Израиля начнутся в середине августа", - отметила пресс-секретарь Министерства обороны Наталии Форстерова.
Армия рассчитывает получить первый дрон уже в следующем году.
Как отмечается, поставки остальных и обучение личного состава должны состояться не позднее 2026 года.
В настоящее время изучаются два предложения от Израиля – это дроны Hermes и Heron.
Напомним
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