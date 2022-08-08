Чехія хоче почати переговори з Ізраїлем щодо купівлі бойових безпілотників

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Йдеться про купівлю трьох середніх бойових безпілотників майже за 60 мільйонів доларів.

Дрони мають розмах крил близько 15 метрів та можуть нести ракети чи бомби.

"Вже пройшли ринкові консультації, внаслідок яких ми оцінили найбільш підходящі засоби для армії Чеської Республіки, а переговори з представниками уряду Ізраїлю розпочнуться в середині серпня", - зазначила прес-секретар Міністерства оборони Наталі Форстерова.

Армія розраховує отримати перший дрон вже наступного року.

Як зазначається, постачання решти та навчання особового складу має відбутися не пізніше 2026 року.

Наразі вивчаються дві пропозиції від Ізраїлю - це дрони Hermes та Heron.

Нагадаємо

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща має намір придбати у Південної Кореї щонайменше 180 танків K2 та 48 винищувачів FA-50.