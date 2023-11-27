Чехия будет представлять Украине лицензии на поставку военных материалов вместо военной техники

Министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова заявила, что запас чешских армейских складов истощился и там уже осталось не так много военной техники, как хотелось бы, которую Чехия могла бы отправить в Украину. ПИшет УНН со ссылкой на Radio Prague International.

Однако, по словам министра, Чехия продолжает оформлять соответствующие лицензии на экспорт военных материалов, поэтому необходимая техника и боеприпасы, стоимость которых исчисляется десятками миллиардов крон, продолжают поставляться из Чехии в Украину благодаря усилиям частных компаний и различных донаторов.

По словам министра, в Чехии есть свободные производственные мощности для выпуска необходимых Украине видов вооружения, о чем знают частные фирмы и партнеры за рубежом. Например, по словам Черноховой, через Чехию на датские деньги было отправлено почти 50 БМП, 2500 пистолетов, 7000 автоматов, 500 ручных пулеметов и 500 снайперских винтовок.

Из материалов на сайте Минобороны следует, что Чехия с начала российского вторжения передала Украине военную технику на общую сумму 1,2 миллиарда крон. Была поставлена авиационная техника, десятки танков, БМП, гранатометов и пистолетов, а также боеприпасы.