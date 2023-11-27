Чехия будет представлять Украине лицензии на поставку военных материалов вместо военной техники
Киев • УНН
Чехия будет предоставлять лицензии на экспорт военных материалов на Украину, поскольку ее запасы военной техники слишком истощены для прямых поставок. Однако частные компании продолжают поставлять оборудование и боеприпасы на Украину с помощью доноров.
Министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова заявила, что запас чешских армейских складов истощился и там уже осталось не так много военной техники, как хотелось бы, которую Чехия могла бы отправить в Украину. ПИшет УНН со ссылкой на Radio Prague International.
Однако, по словам министра, Чехия продолжает оформлять соответствующие лицензии на экспорт военных материалов, поэтому необходимая техника и боеприпасы, стоимость которых исчисляется десятками миллиардов крон, продолжают поставляться из Чехии в Украину благодаря усилиям частных компаний и различных донаторов.
По словам министра, в Чехии есть свободные производственные мощности для выпуска необходимых Украине видов вооружения, о чем знают частные фирмы и партнеры за рубежом. Например, по словам Черноховой, через Чехию на датские деньги было отправлено почти 50 БМП, 2500 пистолетов, 7000 автоматов, 500 ручных пулеметов и 500 снайперских винтовок.
Из материалов на сайте Минобороны следует, что Чехия с начала российского вторжения передала Украине военную технику на общую сумму 1,2 миллиарда крон. Была поставлена авиационная техника, десятки танков, БМП, гранатометов и пистолетов, а также боеприпасы.
Чехия будет представлять Украине лицензии на поставку военных материалов вместо военной техники
Чехия будет предоставлять лицензии на экспорт военных материалов на Украину, поскольку ее запасы военной техники слишком истощены для прямых поставок. Однако частные компании продолжают поставлять оборудование и боеприпасы на Украину с помощью доноров.
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