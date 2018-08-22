Чеферин является инициатором системных реформ УЕФА - Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Федерация футбола Украины, как и в 2016 году, одной из первых ассоциаций выдвигает Александера Чеферина кандидатом на пост президента УЕФА. Об этом на своей личной странице в Facebook написал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.
По его словам, переизбрание Чеферина станет серьезным импульсом для успешного развития футбола в Украине.
"Выборы пройдут в феврале 2019 года. Ценю дружбу и тесное сотрудничество с опытным лидером Чеферином – инициатором системных реформ в УЕФА, нацеленных на развитие и популяризацию футбола.
Благодарен Александеру за активную поддержку развития спортивной инфраструктуры в Украине, за которой будущее футбола в нашей стране!
Уверен, что переизбрание Александера на посту президента УЕФА станет серьезным импульсом для успешного развития футбола в Украине и во всей Европе!" - написал Павелко.
Напомним, как сообщал УНН, в марте этого года Павелко получил полную поддержку ФФУ и станет единственным кандидатом Украины на выборах в Исполком УЕФА, которые состоятся в 2019 году.