Чеферін є ініціатором системних реформ УЄФА - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Федерація футболу України, як і у 2016 році, однією з перших асоціацій висуває Александера Чеферіна кандидатом на посаду президента УЄФА. Про це на своїй особистій сторінці в Facebook написав президент Федерації футболу України Андрій Павелко.
За його словами, переобрання Чеферіна стане серйозним імпульсом для успішного розвитку футболу в Україні.
"Вибори пройдуть у лютому 2019 року. Ціную дружбу і тісну співпрацю з досвідченим лідером Чеферіном - ініціатором системних реформ в УЄФА, націлених на розвиток і популяризацію футболу.
Вдячний Александеру за активну підтримку розвитку спортивної інфраструктури в Україні, за якою майбутнє футболу в нашій країні!
Упевнений, що переобрання Александера на посаді президента УЄФА стане серйозним імпульсом для успішного розвитку футболу в Україні та в усій Європі!" - написав Павелко.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у березні цього року Павелко отримав цілковиту підтримку ФФУ і стане єдиним кандидатом України на виборах до Виконкому УЄФА, які відбудуться у 2019 році.