Доля школьников, обучающихся на украинском, уже составляет более 90% - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. На сегодня в Украине доля школьников, получающих образование на украинском языке, уже составляет 91%. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю 150-летия образования общества "Просвита" во Львове, передает УНН.
“Доля школьников, получающих образование на украинском языке, сейчас уже составляет 91%. А что будет в будущем? А доля первоклассников, которые пришли в этом году по программе „Новая украинская школа“, в них доля украинского языка составляет 95%”, — рассказал президент.
Ранее Порошенко заявил, что законопроект о функционировании украинского языка должен быть согласован с европейскими моделями.
Напомним, в октябре Рада приняла в первом чтении законопроект относительно украинского языка.
Позже председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что новый законопроект об украинском языке как государственном уже в первом чтении адаптирован к закону об образовании и закона о квотах на телевидении и радио, и уже на первом этапе из документа изъяты “уязвимые” моменты , но дискуссия по голосования его в целом будет очень непростой и эмоциональной.