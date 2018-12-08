Частка школярів, які вчаться українською, вже становить понад 90% - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На сьогодні в Україні частка школярів, які здобувають освіту українською мовою, вже становить 91%. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час виступу з нагоди 150-річчя утворення товариства “Просвіта” у Львові, передає УНН.
“Частка школярів, які здобувають освіту українською мовою, зараз вже складає 91%. А що буде в майбутньому? А частка першокласників, які прийшли цього року по програмі „Нова українська школа“, у них частка української мови становить 95%”, — розповів Президент.
Раніше Порошенко заявив, що законопроект стосовно функціонування української мови повинен бути узгоджений з європейськими моделями.
Нагадаємо, у жовтні Рада схвалила у першому читанні законопроект щодо української мови.
Пізніше голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що новий законопроект про українську мову як державну вже у першому читанні адаптований до закону про освіту та закону про квоти на телебаченні і радіо, і вже на першому етапі з документу вилучені "вразливі" моменти, але дискусія щодо голосування його в цілому буде дуже непростою і емоційною.