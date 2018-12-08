Мовний закон має бути узгоджений з європейськими моделями мовної політики - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Законопроект стосовно функціонування української мови повинен бути узгоджений з європейськими моделями. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час виступу з нагоди 150-річчя утворення товариства “Просвіта” у Львові, передає УНН.
“Він (закон щодо функціонування української мови — ред.) має бути узгоджений з європейськими моделями мовної політики, з огляду, в чому я абсолютно переконаний і не маю жодного сумніву, нашого майбутнього членства в Євросоюзі”, — переконаний Президент.
Також Глава держави наголосив, що не був прихильником того, щоб його розгляд відбувався в переддень виборчої кампанії.
Порошенко вважає, що стратегічний для України закон має бути позбавлений будь-якої кон’юнктури.
Нагадаємо, у жовтні Рада схвалила у першому читанні законопроект щодо української мови.
Пізніше голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що новий законопроект про українську мову як державну вже у першому читанні адаптований до закону про освіту та закону про квоти на телебаченні і радіо, і вже на першому етапі з документу вилучені "вразливі" моменти, але дискусія щодо голосування його в цілому буде дуже непростою і емоційною.