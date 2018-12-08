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Языковой закон должен быть согласован с европейскими моделями языковой политики - Порошенко

Киев • УНН

 • 10718 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Законопроект о функционировании украинского языка должен быть согласован с европейскими моделями. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю 150-летия образования общества "Просвита" во Львове, передает УНН.

Языковой закон должен быть согласован с европейскими моделями языковой политики - Порошенко

"Он (закон о функционировании украинского языка - ред.) должен быть согласован с европейскими моделями языковой политики, учитывая, в чем я абсолютно уверен и не сомневаюсь, наше будущее членство в Евросоюзе", - убежден Президент.

Также Глава государства отметил, что не был сторонником того, чтобы его рассмотрение происходило в канун избирательной кампании.

Порошенко считает, что стратегический для Украины закон должен быть лишен всякой конъюнктуры.

Напомним, в октябре Рада приняла в первом чтении законопроект относительно украинского языка.

Позже глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что новый законопроект об украинском языке, как государственном, уже в первом чтении адаптирован к закону об образовании и закону о квотах на телевидении и радио, и уже на первом этапе из документа изъяты "уязвимые" моменты, но дискуссия по голосования его в целом будет очень непростой и эмоциональной.

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