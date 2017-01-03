Часть сирийской оппозиции прекратила подготовку к переговорам о перемирии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Часть сирийских оппозиционных группировок заявила о прекращении подготовки к переговорам, которые должны были состояться в Астане, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Несколько сирийских повстанческих группировок заявили, что замораживают переговоры о своем участии в мирной конференции в Казахстане, обвинив силы Башара Асада в нарушении режима прекращения огня.
"Дамаск и его союзники продолжили стрельбу и сделали много нарушений", - говорится в заявлении.
Повстанцы заявили, что выйдут из соглашения о перемирии, если силы Б.Асада попытаются использовать его, чтобы отбить территории у повстанцев.
Мирные переговоры, как ожидается, должны начаться в этом месяце в Астане.
31 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и начала переговоров Дамаска с оппозицией. Резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами.