Частина сирійської опозиції припинила підготовку до переговорів про перемир’я
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Частина сирійських опозиційних угруповань заявила про припинення підготовки до переговорів, які повинні були відбутися в Астані, передає УНН з посиланням на ВВС.
Кілька сирійських повстанських угруповань заявили, що заморожують переговори про свою участь в мирній конференції в Казахстані, звинувативши сили Башара Асада в порушенні режиму припинення вогню.
“Дамаск і його союзники продовжили стрілянину і зробили багато порушень,” — йдеться в заяві.
Повстанці заявили, що вийдуть з угоди про перемир’я, якщо сили Асада спробують використовувати його, щоб відбити території у повстанців.
Мирні переговори, як очікується, повинні початися в цьому місяці в Астані.
31 грудня Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію на підтримку домовленостей про припинення вогню в Сирії і початку переговорів Дамаска з опозицією. Резолюція закликає до політичного врегулювання конфлікту шляхом переговорів між урядом і повстанцями.