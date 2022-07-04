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Часть предприятий по производству подсолнечного масла не будет задействована из-за войны - эксперт

Часть предприятий по производству подсолнечного масла не будет задействована из-за войны - эксперт

Киев • УНН

 • 376969 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Часть перерабатывающих предприятий из-за оккупации украинских территорий не будут задействованы в 2022 году в производстве подсолнечного масла. На это в комментарии УНН указал заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Николай Пугачев.

Цитата

"В Украине за последние 23 года сформирована мощная масложировая отрасль. В последние годы производилось около 6 млн тонн подсолнечного масла. Предприятия строились во всех регионах страны и осуществляли переработку почти всего выращенного в стране подсолнечника. К сожалению, перерабатывающие предприятия, расположенные в Херсонской, Донецкой и Луганской областях, из-за оккупации этих областей, не будут задействованы в 2022 году в процессе переработки подсолнечника", – сообщил Пугачев.

Детали

Относительно посевов подсолнечника, эксперт рассказал, что основные площади расположены в центральных и восточных регионах Украины. Прогнозируется, что в этом году производство семян сократится вдвое.

"Если в Украине в 2021 году подсолнечником было засеяно 6,5 млн га, то в текущем году только 72,0% от прошлогоднего – 4,6 млн га. Этот показатель соответствует уровню 2010-2011 годов. В дальнейшем площади под подсолнечником в стране росли. Лидерами по площади посева подсолнечника являются Днепропетровская (свыше 600 тыс. га), Кировоградская (свыше 580 тыс. га), Николаевская (420 тыс. га), Одесская (380 тыс. га), Харьковская (250 тыс. га) и Черкасской области (245 тыс. га). По прогнозу ученых Института аграрной экономики, объемы производства семян подсолнечника уменьшатся в 2022 году почти вдвое – до 7,9-8,8 млн тонн, против 14,9 млн тонн в 2019-2021 годах", – отметил эксперт.

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Несмотря на сокращение посевных площадей и уменьшение количества перерабатывающих предприятий, оценка ученых показывает, что объемы производства семян подсолнечника полностью обеспечат потребности населения Украины в подсолнечном масле и позволят экспортировать 3,1-3,5 млн тонн подсолнечного масла.

"Экспорт продовольствия ранее осуществлялся морским транспортом, который сейчас заблокирован. Альтернативными вариантами является переориентация экспортных путей на западные границы и вывоз продукции железной дорогой и автомобильным транспортом в страны ЕС. Европейский рынок становится едва ли не единственным рынком сбыта, который остался у украинских товаропроизводителей. Тем не менее, возможности такого экспорта намного меньше, по сравнению с морским транспортом. При этом грузовые перевозки являются более дорогими, а транзит длиннее, что увеличивает конечную стоимость пищевых продуктов", - отметил он.

В ответ на просьбу Украины максимально облегчить условия экспорта продукции в условиях войны, по словам эксперта, был разработан Регламент Европейского парламента и Совета № 2022/870 от 30 мая 2022 года о временной либерализации торговли, что дополняет применяемые торговые уступки, что применяются относительно украинской продукции согласно Соглашению об ассоциации. Документ вступил в силу 4 июня 2022-го и будет применяться до 5 июня 2023 года. Отмена торговых ограничений на украинский экспорт является беспрецедентным шагом Европейского Союза по поддержке Украины. Еще никогда ЕС не делал таких торговых уступок в отношении какой-либо другой страны.

"Кроме того, в странах ЕС начали принимать меры, чтобы облегчить наземную перевозку грузов, помочь вывозить украинскую продукцию и в другие регионы мира. Например, Еврокомиссия уже начала либерализацию условий для украинских водителей грузовиков, которые перевозят грузы между Украиной и ЕС, а также облегчение транзита и использование инфраструктуры ЕС для направления украинского экспорта в третьи страны. Эти меры будут способствовать увеличению экспорта агропродовольственной продукции из Украины", – сообщил эксперт.

Напомним

С начала маркетингового года 2021/22 Украина на начало июня отправила на экспорт более 47 млн ​​тонн зерна. 

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что блокирование россией украинских портов можно хорошо рассмотреть со спутника. Он также добавил, что россия продолжает накапливать в Украине свои войска, уничтожая украинские элеваторы и обстреливая поля.

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