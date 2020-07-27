Часть Киева осталась без напряжения: в нескольких районах остановились троллейбусы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Из-за отсутствия напряжения в электросети и повреждения оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, расположенной на улице Промышленной, в Киеве остановилось движение 15 троллейбусных маршрутов в нескольких районах. Сейчас движение троллейбусов восстановлено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба КГГА.
"Восстановлено движение троллейбусных маршрутов после задержки в связи с отсутствием напряжения в электросети. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс". В частности, восстановлено движение троллейбусных маршрутов №1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50", - говорится в сообщении.
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Указано, что пока соответствующие подразделения коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" работают на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования. Также совместно со службами ДТЭК Киевские электрические сети осуществляется переподключение потребителей.
Напомним, сегодня произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, расположенной на улице Промышленной. Городские службы устраняют повреждения оборудования на ТЭЦ-5. Часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов столицы временно остаются без электроснабжения.