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19 березня, 18:42 • 41116 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 88531 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 94757 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 114205 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120776 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117878 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 153260 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124757 перегляди

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18 березня, 19:01 • 123895 перегляди

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Частина Києва залишилась без напруги: у кількох районах зупинились тролейбуси

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Через відсутність напруги в електромережі і пошкодження обладнання на Київській теплоелектроцентралі № 5, що розташована на вулиці Промисловій, в Києві зупинився рух 15 тролейбусних маршрутів у кількох районах. Наразі рух тролейбусів відновлено. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

“Відновлено рух тролейбусних маршрутів після затримки у зв’язку із відсутністю напруги в електромережі. Про це повідомили у КП “Київпастранс”. Зокрема, відновлено рух тролейбусних маршрутів №1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50”, - йдеться у повідомленні.

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Вказано, що наразі відповідні підрозділи комунального підприємства “Київтеплоенерго” працюють на місці для оперативного усунення та відновлення роботи обладнання. Також спільно зі службами ДТЕК Київські електричні мережі здійснюється перепідключення споживачів.

Нагадаємо, сьогодні сталося пошкодження обладнання на Київської теплоелектроцентралі № 5, що розташована на вулиці Промисловій. Міські служби усувають пошкодження обладнання на ТЕЦ-5. Частина споживачів Печерського, Голосіївського та Солом'янського районів столиці тимчасово залишаються без електропостачання.

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