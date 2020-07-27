Частина Києва залишилась без напруги: у кількох районах зупинились тролейбуси

“Відновлено рух тролейбусних маршрутів після затримки у зв’язку із відсутністю напруги в електромережі. Про це повідомили у КП “Київпастранс”. Зокрема, відновлено рух тролейбусних маршрутів №1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50”, - йдеться у повідомленні.

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Вказано, що наразі відповідні підрозділи комунального підприємства “Київтеплоенерго” працюють на місці для оперативного усунення та відновлення роботи обладнання. Також спільно зі службами ДТЕК Київські електричні мережі здійснюється перепідключення споживачів.

Нагадаємо, сьогодні сталося пошкодження обладнання на Київської теплоелектроцентралі № 5, що розташована на вулиці Промисловій. Міські служби усувають пошкодження обладнання на ТЕЦ-5. Частина споживачів Печерського, Голосіївського та Солом'янського районів столиці тимчасово залишаються без електропостачання.