Часть жителей в оккупированном Крыму осталась без водоснабжения

Во временно оккупированных Керчи, Феодосии и Саках в Крыму из-за повреждения магистральных сетей часть абонентов остались без воды. Об этом заявил так называемый министр ЖКХ Крыма Максим Новик, передает УНН.

"Сегодня работаем Керчи, Феодосии и Саках. Есть повреждения на магистральных сетях, часть абонентов без воды. Бригады к выполнению работ уже приступили. Ограничения будут сняты с 15:00 до 17:00", - сказал Новик.

Он добавил, что повреждения локального характера на водоводах произошли также в Черноморском, Сакском, Первомайском районах. Он пообещал, что до конца рабочего дня все заявки будут выполнены.

Напомним

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области уже два года не решаются проблемы с водоснабжением. Жители жалуются на ржавую воду из-под крана, регулярные аварии и отсутствие очистки, что приводит к росту заболеваемости кишечными инфекциями.