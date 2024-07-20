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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Часть жителей в оккупированном Крыму осталась без водоснабжения

Часть жителей в оккупированном Крыму осталась без водоснабжения

Киев  •  УНН

20 июля 2024, 12:24  •  27699 просмотра

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Во временно оккупированных Керчи, Феодосии и Саках из-за повреждения магистральных сетей часть абонентов осталась без воды. Оккупационные власти обещают восстановить водоснабжение до 17:00.

Во временно оккупированных Керчи, Феодосии и Саках в Крыму из-за повреждения магистральных сетей часть абонентов остались без воды. Об этом заявил так называемый министр ЖКХ Крыма Максим Новик, передает УНН.

"Сегодня работаем Керчи, Феодосии и Саках. Есть повреждения на магистральных сетях, часть абонентов без воды. Бригады к выполнению работ уже приступили. Ограничения будут сняты с 15:00 до 17:00", - сказал Новик.

Он добавил, что повреждения локального характера на водоводах произошли также в Черноморском, Сакском, Первомайском районах. Он пообещал, что до конца рабочего дня все заявки будут выполнены.

Напомним

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области уже два года не решаются проблемы с водоснабжением. Жители жалуются на ржавую воду из-под крана, регулярные аварии и отсутствие очистки, что приводит к росту заболеваемости кишечными инфекциями.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
feodosiyaФеодосия
kerchКерчь
krymКрым
mariupolМариуполь
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