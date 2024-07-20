Часть жителей в оккупированном Крыму осталась без водоснабжения
Киев • УНН
Во временно оккупированных Керчи, Феодосии и Саках из-за повреждения магистральных сетей часть абонентов осталась без воды. Оккупационные власти обещают восстановить водоснабжение до 17:00.
Во временно оккупированных Керчи, Феодосии и Саках в Крыму из-за повреждения магистральных сетей часть абонентов остались без воды. Об этом заявил так называемый министр ЖКХ Крыма Максим Новик, передает УНН.
"Сегодня работаем Керчи, Феодосии и Саках. Есть повреждения на магистральных сетях, часть абонентов без воды. Бригады к выполнению работ уже приступили. Ограничения будут сняты с 15:00 до 17:00", - сказал Новик.
Он добавил, что повреждения локального характера на водоводах произошли также в Черноморском, Сакском, Первомайском районах. Он пообещал, что до конца рабочего дня все заявки будут выполнены.
Напомним
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области уже два года не решаются проблемы с водоснабжением. Жители жалуются на ржавую воду из-под крана, регулярные аварии и отсутствие очистки, что приводит к росту заболеваемости кишечными инфекциями.