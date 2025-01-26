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Часть нефтепродуктов поставляется вооруженным силам рф: в разведке рассказали о важности удара по НПЗ в Рязанской области

Киев  •  УНН

 • 845 просмотра

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Украинские беспилотники второй раз за три дня атаковали Рязанский НПЗ компании "Роснефть". На предприятии, поставляющем топливо российской армии, зафиксировано около десяти взрывов и пожаров.

В ночь на 26 января ударные беспилотники Главного управления разведки и Сил беспилотных систем повторно поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который поставляет нефтепродукты российской оккупационной армии, и имеет заявленный объем переработки нефтепродуктов до 17 млн тонн в год. Об этом УНН сообщил источник в разведке.

Ударные беспилотники Главного управления разведки и Сил беспилотных систем в ночь на воскресенье 26 января атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который поставляет нефтепродукты российской оккупационной армии. И хотя минобороны рф отрапортовало о якобы сбитии восьми беспилотников в Рязанской области, очевидцы зафиксировали на видео около десяти взрывов, после чего в разных местах НПЗ начались сильные пожары 

- сообщил источник.

Собеседник отметил, что местные правоохранители быстро оцепили район НПЗ с целью не допустить к территории многочисленных очевидцев, которые могли подтвердить точность попадания дронов, как это было в предыдущий раз, в ночь на 24 января. Тогда также состоялась результативная атака добрых дронов на Рязанский НПЗ. Многочисленные видео и фото в социальных сетях с комментариями местных жителей подтвердили попадание и детонации больших емкостей с нефтепродуктами.

"Рязанский нефтеперерабатывающий завод принадлежит компании "Роснефть", имеет заявленный объем переработки нефтепродуктов до 17 млн тонн в год. Это делает его одним из крупнейших НПЗ в россии. Часть производимых нефтепродуктов поставляется вооруженным силам рф, часть идет на экспорт. НПЗ расположен на расстоянии более 450 километров от границы Украины", - добавил источник.

Напомним

Украинские силы повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", которая задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Кроме того был поражен пункт управления в Курской области.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
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