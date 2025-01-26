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Частина нафтопродуктів постачається збройним силам рф: у розвідці розповіли про важливість удару по НПЗ в Рязанській області

Київ • УНН

 • 34711 перегляди

Українські безпілотники вдруге за три дні атакували Рязанський НПЗ компанії "Роснефть". На підприємстві, що постачає пальне російській армії, зафіксовано близько десяти вибухів та пожежі.

У ніч на 26 січня ударні безпілотники Головного управління розвідки та Сил безпілотних систем повторно уразили Рязанський нафтопереробний завод, який постачає нафтопродукти російській окупаційній армії, та має заявлений обсяг переробки нафтопродуктів до 17 млн тонн на рік. Про це УНН повідомило джерело в розвідці.

Ударні безпілотники Головного управління розвідки та Сил безпілотних систем у ніч на неділю 26 січня атакували Рязанський нафтопереробний завод, який постачає нафтопродукти російській окупаційній армії. І хоча міноборони рф відрапортувало про нібито збиття восьми безпілотників в Рязанській області, очевидці зафіксували на відео близько десяти вибухів, після чого в різних місцях НПЗ почалися сильні пожежі 

- повідомило джерело.

Співрозмовник зазначив, що місцеві правоохоронці швидко очепили район НПЗ з метою не допустити до території численних очевидців, що могли підтвердити точність влучання дронів, як це було попереднього разу, у ніч на 24 січня. Тоді також відбулася результативна атака добрих дронів на Рязанський НПЗ. Численні відео та фото у соціальних мережах з коментарями місцевих жителів підтвердили влучання та детонації великих ємностей з нафтопродуктами.

"Рязанський нафтопереробний завод належить компанії "Роснефть", має заявлений обсяг переробки нафтопродуктів до 17 млн тонн на рік. Це робить його одним з найбільших НПЗ в росії. Частина вироблених нафтопродуктів постачається збройним силам рф, частина йде на експорт. НПЗ розташований на відстані понад 450 кілометрів від кордону України", - додало джерело.

Нагадаємо

Українські сили повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Крім того був уражений пункт управління на Курщині.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
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