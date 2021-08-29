Время перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 30 августа по 5 сентября

“Эта неделя обещает быть очень интересной. Нас ждут большие перемены в судьбе каждого из нас. У каждого это будет по-своему, но особенно интересное время для тех людей, которые пробуют заниматься каким-то новыми направлениями в жизни. Не бойтесь что-то менять в своей жизни. От чего хочется предостеречь — это от иллюзорности восприятия мира”, — рассказала астролог.

Она также предостерегла, что возможна вспышка инфекционных заболеваний.

Овны

У Овнов неделя будет невероятно насыщенной, особенно у работающих Овнов. Вы сможете воплотить все свои идеи в жизнь, продолжать интересные проекты. Дело в том, что сейчас идет время перемен и вас это особенно каснется. Поэтому если вам хочется что-либо менять, например, работу, вид деятельности или заняться чем-то абсолютно новым: все, что связано с новыми технологиями, разработками — будут довольно-таки интересные возможности. Особенно если ваша работа связанна с медициной. Также это касается всех направлений, связанных с производством, с пищевыми технологиями, со строительством. Очень удачной неделя будет в плане финансов. Вы можете увидеть реальную прибыль и очень быстро ее получить, увидеть какие-то денежные и неожиданные даже результаты. Поэтому смелее действуйте и у вас обязательно все получиться. Продолжайте смело все свои проекты. Они должны идти достаточно хорошо и уверено. Продолжайте продвигаться. Тоже самое касается и вашего начальства. Здесь вы можете ощущать хорошую поддержку от него. Точно также те Овны-руководители, которые хотят сейчас роста, могут получить повышение. У вас могут быть очень хорошие результаты, особенно у тех Овнов, кто является государственным руководителем. Вам нужно идти в ногу со временем. В личных отношениях — замечательный и благоприятный период. Прекрасный период для одиноких Овнов. Вы можете знакомиться и развивать отношения. Очень благоприятный период и для семейных Овнов. Вы можете вместе проводить время, заниматься каким-нибудь совместным хобби, путешествовать и отдыхать. В целом, здоровья должно быть крепким, хорошим, но обратите внимание на аллергические реакции, если у вас такие есть, могут быть обострения инфекционных заболеваний, поэтому нужно беречь себя.

Тельцы

Для Тельцов этот год полон перемен. Сейчас именно такая неделя, когда может произойти максимальное количество невероятно интересных и благоприятных перемен для вашей жизни. Для такого знака, как Телец, это некоторый стресс. Поэтому не бойтесь раскрываться и перенимать все новое. Особенно те Тельцы, кто работает с IT-технологиями, в новых направлениях, например, информационного характера. Во всем этом у вас будет успех. Особый успех будет у всех творческих Тельцов. Вы можете почувствовать себя на коне, воплотить все свои необыкновенные творческие идеи: проводите выставки, проходите кастинги и вы получите замечательный результат. Если вы хотите продвигать на работе интересные проекты — самое время. Удачное время для смены работы. Возможно, вы захотите также путешествовать, это также благоприятный период. Поэтому те Тельцы, кто в данный момент идет в отпуск, это будет очень незабываемая неделя. Вы получите массу впечатлений и приятных эмоций. Прекрасные отношения будут с руководителями. Также если вы являетесь руководителем, у вас также могут быть большие и неожиданные для вас возможности. Может быть расширение либо ваших полномочий, возможно вашего бизнеса. Не стоит сейчас вам опираться на друзей- могут быть сложности. И не стоит, особенно на выходных, проводить время со спиртным.

Для одиноких Тельцов — невероятно интересный период. На этой неделе вы можете встретить свою вторую половинку. От ваших свиданий могут быть необыкновенные впечатления, но вам надо трезво смотреть на мир и попытаться разобраться в том человеке с которым вы знакомитесь. У семейных Тельцов также благоприятный период. Вы можете хорошо совместно проводить время и радоваться вашим семейным отношениям. Здоровье обещает быть крепким, хорошим. Можете заниматься новыми для вас видами спорта, вводить что-нибудь новое в питание, но будьте осторожны на выходных. Не стоит бывать в слишком людных местах. Поберегите себя и лучше проведите это время на природе.

Близнецы

Неделя у Близнецов обещает быть интересной, но все ваше сознание будет направлено в сторону быта. Вы захотите каких-нибудь обновок в доме, облагородить своё жильё. Для этого очень хорошее время. Также вы можете прекрасно наладить отношения со всеми своими родственниками. Хорошее время для того, чтобы с ними встретиться. Попрежнему продолжается то хорошее время, когда вы можете поменять свою недвижимость, благоприятно вложить в строительство. У вас также очень остро могут возникнуть вопросы с наследством. Здесь очень важно найти общий язык со своими ближайшими родственниками. Постарайтесь не заниматься важными вещами именно в понедельник. Для вас это весьма эмоциональный день. У вас будут очень интересные встречи, возможно обучение, где вы будете получать много новой информации и знакомиться с интереснейшими для вас людьми. Эта неделя также невероятно благоприятна для дальних поездок и путешествий. Если ваша работа состоит из того, что вы общаетесь с иностранцами, часто ездите в командировки, неделя также обещает быть невероятно удачной, особенно вторая ее половина. Сейчас вы можете воплощать все свои интереснейшие проекты со своими зарубежными партнерами. Что касается того, насколько можно инвестировать в ваш бизнес или в какой-то другой, это также хороший период. Вы можете рискнуть. Что касается начальства, здесь будет абсолютно запутанная ситуация. Вам может показаться, что вами недовольны. Вы будете все принимать на свой счёт. Поэтому постарайтесь ни в коем случае не выяснять с ними отношения. Потому что вы окончательно запутаете, прежде всего, самого себя. Точно также, если вы руководитель интересных проектов, компаний, ни в коем случае сейчас не надо прибывать в состоянии иллюзии. Если вы запутались и не понимаете, что вам делать дальше, посоветуйтесь с тем, кто бы мог вам дать хороший совет. Очень хороший период для тех Близнецов, кто занимается, например, строительным бизнесом, риэлторством. Также благоприятно для всех Близнецов, кто работает в СМИ, информационных направлениях, занимается обучением, для тех, кто работает с иностранцами или же работает в туристических направлениях, также для вас будет достаточно удачное время. В любви — очень интересный период. Одиноким Близнецам эта неделя должна принести невероятное, судьбоносное знакомство. Смело знакомьтесь, общайтесь и, возможно, у вас с этой недели начнутся невероятно хорошие, потрясающие отношения. У семейных Близнецов также будет достаточно благоприятный период, полный хороших впечатлений, особенно если вы совместно с супругой поедете на отдых, особенно на выходных. В здоровье также очень благоприятный период, где вы можете чувствовать себя хорошо, на подъёме, особенно во второй половине недели. У вас будет прилив сил. Единственное, кто страдает желудочно- кишечным трактом — надо правильно питаться, не перегружать его. Также если у кого-то из Близнецов есть проблемы со спиной, может быть обострение если вы будете нагружать спину.

Раки

Ракам эта неделя должна принести очень много благоприятных перемен. Вы будете находиться в информационном потоке, где вы можете получить невероятно интересные знания, потрясающие знакомства, которые повлияют на вашу жизнь хорошо. Эта неделя у Раков будет невероятно эмоциональной и из всех знаков зодиака эмоционально и психологически труднее всего будет вам. Поэтому многое зависит от того, как вы будете принимать мир. Постарайтесь не прибывать в состоянии уныния. Пятница и суббота вам покажутся очень трудными. Поэтому постарайтесь пораньше уехать отдохнуть, уединится, насладится природой и любимыми людьми. Очень хорошо на этой неделе занятая вопросами собственного жилья. Поэтому купля-продажа недвижимости, оформление наследства — самое время. Также на этой неделе на своём участке или на даче вы будете наполнялся сил. Возможно, у вас там будет много работы, которая принесёт вам удовлетворение и хорошее настроение. Очень интересный период для тех Раков, кто работает в информационной сфере, СМИ, в обучающих направлениях. Если у вас будут загранпоездки, они также принесут вам удачу. Главное — следите за своим настроением. Большую роль на этой неделе также сыграют для вас компаньоны и партнеры, которые у вас есть. Они могут протянуть руку помощи, предложить вам очень интересные возможности от которых ни в коем случае не стоит отказываться. А если у вас таких нет в бизнес, в данный момент такой человек появляется, обязательно берите его в компаньоны. Он обязательно принесёт вам удачу. Финансово неделя также будет невероятно хорошей и будет приятная неожиданность. Эта неделя для всех знаков зодиака — это неожиданность. Поэтому неожиданно для вас может прийти прибыль, возможности, премии, бонусы. Поэтому если вы хотите быструю прибыль, возможно, на этой неделе это так и будет. Одинокие Раки могут получать удовольствие от новых знакомств. Неделя обещает быть хорошей и принести очень много неожиданных и приятных ситуаций. У семейных Раков очень хорошее время, когда вы можете прекрасно проводить совместное время, решать многие вопросы со своими супругами и почувствовать от них особую поддержку. Также благоприятное время для тех Раков, кто хочет сделать свадьбу. На этой неделе для свадьбы — самое время. Здоровье обещает быть крепким, хорошим. Вам нужно как можно больше дышать свежим воздухом и меньше бывать в больших скоплениях людей. Потому что есть опасность инфекционных заболеваний. Обратите внимание на аллергические реакции, если они у вас есть, и постарайтесь избежать ваших аллергенов. Также будьте внимательны с вашим питанием. Уделите этому время и правильное сладьте его.

Львы

Для Львов эта неделя будет полна перемен, неожиданностей. Вы можете очень быстро и качественно изменить свою судьбу. Все, что касается финансов — это как раз самое то, на что будет направлен ваш взгляд. Финансово у вас может быть очень удачная неделя, особенно если вы хозяин собственного бизнеса или занимаетесь, например, пищевыми направлениями, строительными, или любого вида производства. Здесь у вас может быть достаточно много хороших возможностей, хороших начинаний или продолжений того, что вы делаете. Не допускайте каких-либо иллюзий. Потому что если вы будете немножко нереально смотреть на свои финансовые возможности, вы можете допустить ошибку. Желательно, чтобы ваши действия были наверняка. Вся неделя будет приятно загружена работой. Вы будете чувствовать себя достаточно хорошо, особенно если вы являетесь хорошим специалистом в какой-то сфере. К вам будет уважение, с вами будут советоваться и будут возможности карьерного продвижения. Также вы можете смело опираться на ваших партнеров и компаньонов если у вас свой бизнес. Они также могут вам помочь и правильно поддержать вас. Будет много социальной деятельности. Будет много активных позиций в плане выступлений, встреч. Они будут полны неожиданностей и возможностей знакомств с нужными людьми. Также если вы работаете в информационных направлениях, в обучающих направлениях здесь вы будете иметь особый успех и большие возможности что-либо менять как в своей жизни, работе, так и в жизни других людей. Не нужно брать на себя серьёзные финансовые обязательства. Возможно, на этой наделе вам могут встретится какие-то авантюристы, которые предложат совершенно сложные какие-то проекты в которых вы запутаетесь окончательно и можете попасть в финансовые неприятности. Поэтому не стоит всем доверять. Рассчитывайте на самих себя прежде всего. На выходных может быть очень эмоциональное состояние. Проведите выходные не в кругу любимых своих друзей или родственников, а немножко в одиночестве. Посвятите это время себе. Разберитесь в своих чувствах, побудьте на природе. Это очень сильно поможет вам вас восстановить. Иначе могут быть очень сложные состояния. Для семейных Львов — невероятно благоприятный период. Вы настолько почувствуете поддержку от своих самых близких людей — партнера по браку, но будьте осторожны, чтобы не сделать его ещё партнером по бизнесу. Это всегда на очень благоприятно для семейных отношений. Но то, что вы можете всегда обратиться с советом, почувствовать особую поддержку, особое понимание — это как раз оно. Лучше проведите совместно выходные так, как бы вы хотели. Для одиноких Львов, также очень хороший период. Смело знакомьтесь, общайтесь, но выходные желательно провести в уединении иначе вы запутаетесь. Здоровье обещает быть крепким и хорошим. Невероятно хорошая неделя для того, чтобы вы занялись укреплением его: это какой-нибудь вид спорта, частые прогулки на свежем воздухе, правильное питание. Обратите внимание на сердечно-сосудистую деятельность. Поэтому движение — самое хорошее средство, чтобы вы чувствовали себя очень хорошо.

Девы

Эта неделя для Дев обещает быть очень сильной и невероятной. Пришло время больших перемен. Самые большие перемены произойдут именно в жизни Дев. Сейчас вы будете в эпицентре внимания. Потому что именно вы будете создавать ритм этих изменений. Возможно, именно благодаря вам пойдут какие-то новые интересные проекты или научные открытия, или вы можете стать в эпицентре интересных событий информационного характера. В данном случае вы будете принимать важные не только для себя, но и для всех других людей решения. Особенно если вы находитесь на руководящих постах. Не пребывайте в собственных иллюзиях. Вы почувствуете очень большой успех. Главное, чтобы он не вскружилось вам голову и вы вспомнили, что вы Девы. Они всегда рациональны и очень трезво смотреть на все события, которые происходят вокруг. Придерживайтесь этого правила. Ещё одно предостережение — партнеры. Они могут немножко нереально смотреть на жизнь или ложно заводить вас в какие-то ситуации. Поэтому рассчитывайте только на себя и на собственную интуицию. Неделя может быть очень интересна финансово. Вы можете получить хорошую прибыль: повышение заработной платы, премии, бонусы. Поэтому все те Девы, кто работает в финансовых направлениях, в информационных, в медицинских у всех будут хорошие возможности, большая прибыль и вы можете воплотить все свои самые сильные идеи в жизнь. Также большая удача будет у тех Дев, кто занимается творчеством. Вы можете оказаться в центре внимания. Поэтому смело идите на кастинги или проводите какие-то большие творческие мероприятия, смело воплощайте в жизнь свои художественные, ремесленные продукции. В этом также будет много успеха. Мода, красота, дизайн — все это вы должны немедленно воплощать. Если будут какие-то неожиданные для вас предложения, соглашайтесь. Нет времени думать. Время воплощать все в жизнь. Для одиноких Дев — потрясающий период для того, чтобы быстро, качественно изменить свою жизнь. Присмотритесь к противоположному полу на этой неделе. Возможно, у вас возникнут новые, хорошие отношения на очень долгое время. У семейных Дев ситуация немного другая. Если вы будете пребывать в состоянии претензии и иллюзий к своему партнеру, это может расшатать серьёзно отношения, что может повлечь у разрыву. Поэтому постарайтесь прежде всего обратиться к самому себе: а как же я отношусь к самому себе и правильно ли я поступаю в даных отношениях. Поэтому больше обращайте себя сейчас в сторону работы, деятельности, хобби, но ни в коем случае не беспокоить своими тревогами, страхами и обидами свою вторую половинку. Здоровье обещает быть крепким, хорошим. Вы будете чувствовать себя прекрасно. Хороший прилив сил на протяжении всей недели. Но если вы будете слишком перезагружать себя работой, а так могут сложится обстоятельства, вы можете испытывать частые головные боли, головокружения. Поэтому постарайтесь качественно отдыхать: вовремя ложится спать, высыпаться, правильно питаться.

Весы

Весам эта неделя покажется очень интересной. У вас могут быть неожиданные перемены, но желание у вас будет где-нибудь уединиться, побыть на едине сам с собой или часто бывать на природе. Вы можете себе это позволить. Очень благоприятный период для тех Весов, кто занимается творчеством. Здесь может быть вдохновение. Вы можете писать какие-то интересные вещи, чувствовать какие-нибудь состояния. Интересный период для тех, кто занимается направлениями психологии. Как раз то самое время, когда вы можете проводить очень интересные тренинги, встречайся с людьми, помогать им, разобраться во многих материалах, которые для вас до этого были достаточно сложны. В образовании может быть немного рассеянность. Поэтому все Весы, которые сейчас начнут учебный год, особенно маленькие детки, вам будет казаться, что они абсолютно рассеяны. Это нормально для первой недели. Очень хорошо пойдут дела у тех Весов, кто занимается модой, красотой, дизайном, стилистическими направлениями. У вас может быть много работы, вы можете очень ярко и хорошо себя проявлять. Те Весы, кто работает в государственных структурах, у вас также может быть довольно таки хороший, благоприятный период, спокойный и вы можете хорошо себя развивать. Также эта неделя может принести много удачи в купли-продаже недвижимости, в приобретении земельных участков, в продолжении или начале ремонтов. В любом случае, чем бы вы не занимались, продолжая собственные проекты, вы неожиданным образом можете получить какие-то хорошие финансовые предложения. Может кто-то захочет вложится в ваш бизнес, вы можете получит неожиданные инвестиции, материальную помощь, если вы не занимаетесь бизнесом, а хотите что-либо начать. Эта неделя финансово может быть очень неожиданная и полна приятных возможностей. У одиноких Весов может быть очень много путаницы, иллюзорного восприятия тех людей, которые захотят с вами познакомится или вы будете с кем-то знакомится, вы можете надумать себе какую-то ситуацию, придумать себе принца или принцессу, поэтому будьте внимательны. Эта неделя может вам принести только много разочарований. У семейных Весов — очень интересный период. Вы можете неожиданно для себя, по-новому открыть свою вторую половинку. Может быть вы получите какой-то подарок или сюрприз, или вы захотите как-то ярко себя проявить, что усилит ваши отношения. Те браки, которые будут заключаться на этой неделе, принесут вам много хорошего в будущем и, скорее всего, они будут очень крепкие, сильные и хорошие. Может быть такое состояние, когда вам будет казаться, что вы чувствуете себя слабо, неуверенно. Это может быть связано, прежде всего, с вашим психологическим состоянием. Поэтому поддерживайтесь себя хорошим режимом дня, высыпайтесь и избегайте какого-то большого скопления людей, потому что у вас есть показатели на опасности, связанные с инфекционными заболеваниями, аллергическими и физиологическими расстройствами. Поэтому занимайтесь спортом, любите себя и окружающий и неделя пройдёт замечательно.

Скорпионы

Для Скорпионов неделя обещает быть очень интересной. О том, как многие Скорпионы мечтают неожиданно для себя изменить жизнь к лучшему и чтобы в ней произошли некие чудеса касательно каких-нибудь встреч, людей, проектов, как раз именно та неделя. Вы, действительно, на протяжении этой недели можете встретить для себя интереснейшие возможности, которых небыло раньше. Поэтому не стоит сидеть дома сложа руки. Если у вас есть какие-то намерения, самое время что-либо делать: как можно больше встреч, как можно больше информации, смело обучайтесь. Вокруг вас могут появится единомышленники, вы можете почувствовать поддержку друзей, родных, близких. В тоже время будут и люди, которые будут вам говорит такие фразы: зачем вам это надо, а стоит ли это делать. Вот такие люди не должны сейчас быть в вашей жизни или слишком много их тоже не должно быть. Поберегите это время для того, чтобы вы максимально могли реализовать все поступающие к вам возможности. Очень важно встречаться с нужными людьми. Если вы хотите развиваться, ищите тех людей, которые могли бы вам дать какие-нибудь возможности, хорошую информацию. Интересное время для всех Скорпионов, кто занимается айти технологиями, любыми новыми возможностями, разработками, а также информационного характера — все, что касается СМИ или вопросов обучения. Для всех Скорпионов, кто занимается вопросами обучения, неделя обещает быть очень сильной. Вы с новыми силами, возможностями начнёте этот процесс. То что касается студентов, учеников, вы будете чувствовать себя превосходно, легко воспринимать информацию и будете рады видеть весь свой коллектив. У вас есть невероятная возможность получать поддержку от родных и близких. Хорошо — часто видеться со своими родителями. Может быть вы захотите строить свой дом или занимается куплей-продажей недвижимости. Во всем этом у вас будет успех. Очень хорошо себя реализовывать могут творческие Скорпионы. Будьте смелы, проявляйтесь себя, креативте. Это свойственно вашей природе. Проявляйте какие-то интересные, новые как социальные, так и творческие проекты. Это вы можете спело воплощать в жизнь на этой неделе. Неожиданно для вас могут прийти новые партеры, компоненты и это будет самое сильное, что может произойти на этой неделе. Именно эти люди могут вам протянуть руку помощи. Даже если вы работаете на обычной работе, ищите поддержку в окружении. Может быть какой-нибудь вид деятельности, кем бы вы не работали, где-нибудь рядышком может быть человек, который с вами будет работать в унисон. Это будет очень сильная поддержка и возможности раскрыть себя, как профессионала. Не стоит на этой неделе тратить зря время. Часто проводить время в ненужных компаниях, которые не имеют развития, а тем более, злоупотребляют спиртными напитками и проводят время, теряя его. Вы просто упустите все свои возможности. Для одиноких Скорпионов — это не самое лучшее время, потому что может быть очень много иллюзий и надуманностей. Встречая людей, вы можете очень глубоко ошибаться в них, имея при этом очень хорошую интуицию. Если кто хочет женится, на этой неделе очень хорошее время и невероятно благоприятное. Если вы давно намерены делать предложение, самое время. Для семейных Скорпионов, это также благоприятный период, когда вы можете получать друг от друга удовольствие, прекрасно проводить время совместно. Здоровье обещает быть крепким, хорошим. Побольше свежего воздуха, хорошего настроения. Но если у кого-то есть проблемы с ногами, суставами, может быть обострение. Также обратите внимание на сердечно-сосудистую деятельность. Побольше прогулок, кардионагрузок,хорошего настроения и неделя обещает быть невероятно хорошей.

Стрельцы

Для Стрельцов эта неделя будет полна приятных неожиданностей. Особенно для тех Стрельцов, кто хочет карьерно расти. Вы можете получить очень интересные и неожиданные для вас предложения, возможности проявить себя. Те, кто имеет свой собственный бизнес, компании, является руководителем, здесь точно также вы можете хорошо и глобально расширять свои возможности и полномочия, воплощать в жизнь новые и интересные проекты или продолжать их. Самое главное — не запутаться в своих иллюзиях и восприятии, чего же вы хотите на самом деле. Уберите излишние амбиции. Финансово неделя обещает быть невероятно благоприятной. Поэтому вы смело можете делать финансовые операции, получать тут же свою прибыль, вкладываться в какие-либо процессы. Также вы можете просить повышения заработной платы, получать премии, бонусы. Также невероятно хорошее время для начинания учебы. Ученики будут чувствовать себя уверено и спокойно. Также ваши преподаватели, кто является Стрельцом, могут очень хорошо и уверено начать новый учебный год и дать большие возможности для обучения. Прекрасно могут проходить любые публичные выступления. Может быть интересное начало, если кто-то из Стрельцов хочет заниматься, каким-нибудь направлением, связанным с образовательной системой в виде курсов, школ. В этом у вас будет очень большая удача. Те школы или курсы, которые вы будете открывать для детей, для взрослых, они будут иметь достаточно долгосрочные возможности. Вы можете на долгое время иметь хороший свой собственный бизнес. Все те Стрельцы, кто работает на стабильных работах, также будут иметь большое желание что-либо менять. Поэтому если вы хотите перейти на другую работу — самое время для собеседований. Если вы хотите внедрить какие-нибудь новые направления, особенно у тех Стрельцов, кто занимается медициной, научными разработками, новыми технологиями в производстве — самое время воплощать это все в жизнь. Могут быть трудности в общении с вашими родственниками. Могут быть спорные вопросы. Поэтому не время для оформления наследственных вопросов если у вас там есть достаточно большие трудности. Или надо научится договариваться. Точно также при купле-продаже недвижимости, в принципе вы можете это делать, но разбирайтесь в документах, смотрите юридически все ли там хорошо. В личных отношениях — очень интересный период. Для одиноких Стрельцов довольно таки хороший период для новых знакомств, новых встреч, где могут начаться довольно таки неплохие отношения. Семейные Стрельцы не должны прибывать в состоянии иллюзий, накручивать себя, иметь претензии к своей второй половинке. Не стоит на этой неделе видеть в них только негатив. Постарайтесь контролировать себя, а лучше совместно проводить хорошо время, особенно в выходные. Здоровье обещает быть крепким, хорошим. Если кто-то сейчас из Стрельцов болеет, все пойдёт на поправку. Может быть достаточно быстрое, эффективное выздоровление. Обратите внимание на пищеварительную систему, насколько вы правильно питаетесь, не забывайте о том, что нужно есть вовремя и правильно, а также на серьёзную физнагрузку, особенно в районе спины. Если у вас есть какие-то проблемы со спиной или суставами, также уделите этому время. Вцелом неделя должна быть замечательная и полна хороших перемен.

Козероги

У Козерогов на этой неделе может быть множество перемен. Прежде всего это будет происходить в тех направлениях, которые касаются образовательной системы, СМИ или, например, если вы работаете с иностранцами. Могут быть интересные поездки за рубеж или знакомство с новыми зарубежными партнёрами и новые возможности, которые могут открыть эти знакомства. Также посвятите это время путешествиям, пусть даже на выходных. Обязательно куда-нибудь съездите и получите какие-нибудь эмоции. Великолепное время для тех Козерогов, кто занимается карьерными вопросами, работает в министерствах, в других финансовых структурах, занимается такими направлениями как айчар или в любом виде юриспруденции и возможно, именно вы будете вводить какие-то законы, какие-то новые возможности для людей, новые идеи. Очень хорошее время как для вас, так и для того, что вы можете принести другим. Если у вас на этой неделе будет большое желание поменять что-то на работе или в принципе не поменять, самое время ходить на собеседования, рассылать своё резюме или встречайся с интересными людьми, которые бы дали вам совет. Также невероятно хорошее время для творческих Козерогов. Все ваши творческие начинания могут иметь реальные воплощения и неожиданно большой успех. Особенно это касается тех Козерогов, кто работает в театре, на телевидение, занимается модой, красотой, дизайном. Неделя обещает быть хорошей в отношениях с начальством. Возможно вас отметят, дадут возможность развиваться, повысят вас. Особенно интересный период для тех Козерогов, кто находится на руководящих должностях. Есть варианты развития, особенно у государственных руководителей. Главное — принимать решения. Финансово также неделя обещает быть достаточно стабильной. Вы будете чувствовать себя уверено и хорошо. У одиноких Козерогов может быть очень много благоприятных изменений в судьбе. Весь сентябрь будет для вас судьбоносный. Вы можете встретить для себя потрясающе хорошую пару и устроить свою личную жизнь. Поэтому не тратьте время и смело знакомьтесь. Семейным Козерогам нужно быть немножко осторожными. Слишком много эмоций по отношению к своей второй половинке у вас будет на этой неделе. Контролируйте себя, находите нужные слова поддержки и тогда у вас все будет хорошо. Здоровье обещает быть крепким, хорошим. Очень хорошее время начинать новые виды спорта, вернуться в спортивный зал или возобновить пробежки. На этой неделе есть опасности инфекционных заболеваний. Будьте осторожны. Как можно меньше будьте в скоплениях людей и применяйтесь все меры предосторожности.

Водолеи

Водолеи на этой неделе будут чувствовать себя достаточно спокойно и уверено. В вашу жизнь прийдет огромное количество благоприятных перемен неожиданного характера. У вас может быть неожиданный переезд или в офисе, или там, где вы живете, неожиданная купля или продажа недвижимости. Также вы можете получить неизвестно откуда хорошую прибыль. У вас могут быть собственные хорошие вложения, инвестиции в какие-то интересные проекты. Неделя будет насыщена самыми разнообразными событиями. Если вы чувствуете, что именно так нужно поступать, поскольку у вас хорошая интуиция, не стоит медлить. На этой неделе стоит немножечко рискнуть и решится на то, чего вы раньше боялись. Очень хорошая неделя для тех Водолеев, кто работает в ведомствах, особенно налоговых, в судах, работает с юриспруденцией, в строительном бизнесе, риелторстве. Здесь вас может ждать довольно таки большая удача. Также те Водолеи, кто работает в образовательной системе, с иностранцами, также может быть очень много удачи. Поэтому если у вас есть какие-то интересные работы, связанные с иностранными партнёрами, может быть очень выгодное предложение, неожиданная командировка за рубеж или встреча. Если вы работаете в образовательной системе, тоже очень благоприятный период, где вы с новыми силами, хорошими возможностями можете абсолютно хорошо как учится, так и обучать. В этому у вас будет довольно таки большой успех. Если вы хотите привнести в образовательную систему что-то новое, как раз именно вы будете это делать. С начальством нужно вести себя очень спокойно, желательно не совсем попадаться на глаза, занимается своей профессиональней деятельностью. Если вы руководитель или хозяин какого-то направления, или компании, ведите себя на этой неделе как серый кардинал и тогда у вас будут намного лучше результаты. Не стоит сейчас в открытую с кем-либо воевать или слишком настойчиво проявлять себя. Слишком много эмоций будет у вас по отношению к своим коллегам. Желательно чтобы вы сейчас меньше тратили на это время и не упустили свои возможности. Финансово неделя обещает быть очень удачной и принести вам много благоприятных изменений, но не стоит прибывать в мире иллюзий и специально идти на чрезмерно авантюрные мероприятия, иначе у вас могут быть серьёзные проблемы. У одиноких Водолеев может быть много интересных знакомств, достаточно судьбоносных знакомств, го вам надо очень хорошо присмотреться к тем людям с кем вы будете знакомиться. Здесь может быть ваша иллюзия, неправильное восприятие людей. Поэтому смотрите на мир реальнее. У семейных Водолеев очень хороший период. Вы можете качественно проводить время друг с другом. Именно на этой неделе вы можете неожиданно получить какой-нибудь подарок или интересную идею, поддержку, предложение от своего партнёра по браку. Здоровье на этой неделе обещает быть крепким и хорошим. Обратите внимание прежде всего на мочеполовую деятельность. Также в начале недели вы можете чувствовать эмоциональную раздражительность. Постарайтесь пребывать в хорошем настроении, придерживайтесь правильно графика, высыпайтесь и гуляйте как можно больше на свежем воздухе. Это всегда придаёт вам силы.

Рыбы

Для Рыб эта неделя будет полна больших перемен в жизни. Они могут быть как благоприятного, так и неблагоприятного характера. Зависеть это будет только от вас. Дело в том, что мистерия этой недели будет точно такая же, как связана лично с вами. Ведь, есть две рыбы на изображении знака Рыб. Одна течёт мертвой водой, а другая — живой. Точно также и эта неделя. Те люди, которые будут находится в состоянии уныния, тут может быть очень много проблем. Вы можете себя запутать. Прежде всего это скажется на ваших личных отношениях. Если у вас есть бизнес, то на партнёрских отношениях. Вы можете очень серьёзно запутаться и обидеться на этот мир. Если же вы будете в трезвости рассудка, у вас неделя пройдёт очень интересно. Она принесёт вам очень много благоприятных перемен. Главное, чтобы ваше сознание было чистым и желание менять что-либо в лучшую сторону. Поэтому на этой неделе вы можете неожиданно для себя встретить очень интересных новых для вас компаньонов, партнеров. У вас может быть подписание разных интересных договоров или контрактов. На этой неделе также вы можете получить очень много интересной информации. Поэтому те Рыбы, которые готовы учится, они войдут в новый учебный год и будете чувствовать невероятный прилив сил и желание получить как можно больше информации, познакомится с интересными людьми и преподавателями. Если вы преподаватель, у вас могут быть новые интересные методы обучения и новы подход к своим ученикам. Но если вы находитесь в состоянии уныния, вас ничего не будет радовать. Выбирать вам. Что касается проектов, которые вы уже начали, они могут иметь большую силу, к вам могут повернутся новые как финансовые возможности, так и возможности связанные с поддержкой других людей. Здесь у вас будет довольно таки большой успех. Очень хороший период для тех Рыб, кто занимается юриспруденцией, работает в судах или секретных государственных структурах. Здесь у вас может быть очень много интересной работы, возможностей. Если вы работаете в медицине, у вас также может быть много хороших возможностей, открытий и интересных реализаций себя. Финансово неделя для вас может быть очень даже хорошей. Вы можете почувствовать прибыль, финансовые возможности, повышение заработной платы и любую материальную поддержку. В личной жизни неделя будет очень эмоциональной. Одиноким Рыбам не рекомендуется знакомится в первой половине недели, лучше — на выходных. Там вы можете провести время великолепно на свиданиях, встретить хороших людей, начать новые и хорошие отношения. У семейных Рыб, с одной стороны, если вы будете видеть много иллюзий и они будут переносится на вторую половинку, здесь может быть очень много споров, сор, которые могут вас натолкнуть на мысли о разводе. Все это будут иллюзии. Ни в коем случае не стоит этого делать. Что касается положительных эмоций, здесь вы можете очень рационально и душевно построить хорошие отношения и вместе строить свою совместную прекрасную жизнь. Здоровье обещает быть крепким и хорошим при условии если вы будете в ладу с самим собой. Обратите внимание на мочеполовую систему и район горла ю, если у вас есть вопросы со щитовидной железой или вы страдаете частями простудными заболеваниями. Уделите этому внимание. В целом, при хорошем питании, если вы будете вести правильный образ жизни, будете в хорошем настроении, неделя обещает быть просто прекрасной.