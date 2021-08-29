Час змін: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 30 серпня по 5 вересня

"Цей тиждень обіцяє бути дуже цікавим. Нас чекають великі зміни в долі кожного з нас. У кожного це буде по-своєму, але особливо цікавий час для тих людей, які намагаються займатися якимись новими напрямками в житті. Не бійтеся щось змінювати у своєму житті. Від чого хочеться застерегти - це від ілюзорності сприйняття світу", - розповіла астролог.

Вона також застерегла, що можливий спалах інфекційних захворювань.

Овни

В Овнів тиждень буде неймовірно насиченим, особливо у працюючих Овнів. Ви зможете втілити всі свої ідеї в життя, продовжувати цікаві проекти. Справа в тому, що зараз йде час змін, і вас це особливо торкнеться. Тому, якщо вам хочеться що-небудь міняти, наприклад, роботу, вид діяльності або зайнятися чимось абсолютно новим: усе, що пов'язано з новими технологіями, розробками - будуть досить-таки цікаві можливості. Особливо якщо ваша робота пов'язана з медициною. Також це стосується всіх напрямків, пов'язаних з виробництвом, з харчовими технологіями, з будівництвом. Дуже вдалим тиждень буде в плані фінансів. Ви можете побачити реальний прибуток і дуже швидко його отримати, побачити якісь грошові і несподівані навіть результати. Тому сміливіше дійте і у вас обов'язково все вийде. Продовжуйте сміливо всі свої проекти. Вони повинні йти досить добре і впевнено. Продовжуйте просуватися. Теж саме стосується і вашого начальства. Тут ви можете відчувати гарну підтримку від нього. Точно так само ті Овни-керівники, які хочуть зараз зростання, можуть отримати підвищення. У вас можуть бути дуже хороші результати, особливо у тих Овнів, хто є державним керівником. Вам потрібно йти в ногу з часом.

В особистих стосунках - чудовий і сприятливий період. Прекрасний період для самотніх Овнів. Ви можете знайомитися і розвивати відносини. Дуже сприятливий період і для сімейних Овнів. Ви можете разом проводити час, займатися яким-небудь спільним хобі, подорожувати і відпочивати. В цілому, здоров'я має бути міцним, гарним, але зверніть увагу на алергічні реакції, якщо у вас такі є, можуть бути загострення інфекційних захворювань, тому потрібно берегти себе.

Тельці

Для Тельців цей рік сповнений змін. Зараз саме такий тиждень, коли може відбутися максимальна кількість неймовірно цікавих і сприятливих змін для вашого життя. Для такого знака, як Телець, це деякий стрес. Тому не бійтеся розкриватися і переймати все нове. Особливо ті Тельці, хто працює з IT-технологіями, у нових напрямках, наприклад, інформаційного характеру. У всьому цьому у вас буде успіх. Особливий успіх буде у всіх творчих Тельців. Ви можете відчути себе на коні, втілити всі свої незвичайні творчі ідеї: проводьте виставки, проходьте кастинги, і ви отримаєте чудовий результат. Якщо ви хочете просувати на роботі цікаві проекти - саме час. Вдалий час для зміни роботи. Можливо, ви захочете також подорожувати, це також сприятливий період. Тому ті Тельці, хто наразі йде у відпустку, це буде дуже незабутній тиждень. Ви отримаєте масу вражень і приємних емоцій. Прекрасні стосунки будуть з керівниками. Також якщо ви є керівником, у вас також можуть бути великі і несподівані для вас можливості. Може бути розширення ваших повноважень, можливо, вашого бізнесу. Не варто зараз вам спиратися на друзів - можуть бути складнощі. І не варто, особливо на вихідних, проводити час зі спиртним.

Для одиноких Тельців - неймовірно цікавий період. Цього тижня ви можете зустріти свою другу половинку. Від ваших побачень можуть бути незвичайні враження, але вам треба тверезо дивитися на світ і спробувати розібратися в тій людині, з якою ви знайомитеся. У сімейних Тельців також сприятливий період. Ви можете добре спільно проводити час і радіти вашим сімейним відносинам. Здоров'я обіцяє бути міцним, гарним. Можете займатися новими для вас видами спорту, вводити що-небудь нове в харчування, але будьте обережні на вихідних. Не варто бувати в занадто людних місцях. Побережіть себе і краще проведіть цей час на природі.

Близнюки

Тиждень у Близнюків обіцяє бути цікавим, але вся ваша свідомість буде направлена в бік побуту. Ви захочете якихось обновок вдома, облагородити своє житло. Для цього дуже гарний час. Також ви можете чудово налагодити відносини з усіма своїми родичами. Гарний час для того, щоб з ними зустрітися. Як і раніше, триває хороший час, коли ви можете поміняти свою нерухомість, сприятливо вкласти в будівництво. У вас також дуже гостро можуть виникнути питання зі спадщиною. Тут дуже важливо знайти спільну мову зі своїми найближчими родичами. Постарайтеся не займатися важливими речами саме в понеділок. Для вас це дуже емоційний день. У вас будуть дуже цікаві зустрічі, можливо, навчання, де ви будете отримувати багато нової інформації і знайомитися з найцікавішими для вас людьми. Цей тиждень також неймовірно сприятливий для далеких поїздок і подорожей. Якщо ваша робота полягає у тому, що ви спілкуєтеся з іноземцями, часто їздите у відрядження, тиждень також обіцяє бути неймовірно вдалим, особливо друга його половина. Зараз ви можете втілювати всі свої найцікавіші проекти зі своїми зарубіжними партнерами. Що стосується того, наскільки можна інвестувати в ваш бізнес або в якийсь інший, це також хороший період. Ви можете ризикнути. Що стосується начальства, тут буде абсолютно заплутана ситуація. Вам може здатися, що вами незадоволені. Ви будете все приймати на свій рахунок. Тому постарайтеся ні в якому разі не з'ясовувати з ними стосунки. Тому що ви остаточно заплутаєте передусім самого себе. Точно так само, якщо ви керівник цікавих проектів, компаній, ні в якому разі зараз не треба прибувати в стані ілюзії. Якщо ви заплуталися і не розумієте, що вам робити далі, порадьтеся з тим, хто б міг вам дати добру пораду. Дуже хороший період для тих Близнюків, хто займається, наприклад, будівельним бізнесом, ріелторством. Також сприятливо для всіх Близнюків, хто працює в ЗМІ, інформаційних напрямках, займатися навчанням, для тих, хто працює з іноземцями або ж працює в туристичних напрямках, також для вас буде досить вдалий час.

У любові - дуже цікавий період. Одиноким Близнюкам цей тиждень має принести неймовірне, доленосне знайомство. Сміливо знайомтеся, спілкуйтеся і, можливо, у вас з цього тижня почнуться неймовірно гарні, приголомшливі стосунки. У сімейних Близнюків також буде досить сприятливий період, повний хороших вражень, особливо, якщо ви спільно з другою половинкою поїдете на відпочинок, особливо на вихідних. У здоров'я також дуже сприятливий період, де ви можете відчувати себе добре, на підйомі, особливо в другій половині тижня. У вас буде приплив сил. Єдине, хто має проблеми з шлунково-кишковим трактом - треба правильно харчуватися, не перевантажувати його. Також, якщо у когось із Близнюків є проблеми зі спиною, може бути загострення, якщо ви будете навантажувати спину.

Раки

Ракам цей тиждень має принести дуже багато сприятливих змін. Ви будете перебувати в інформаційному потоці, де ви можете отримати неймовірно цікаві знання, приголомшливі знайомства, які вплинуть на ваше життя добре. Цей тиждень у Раків буде неймовірно емоційним і з усіх знаків зодіаку емоційно і психологічно найважче буде вам. Тому багато що залежить від того, як ви будете сприймати світ. Постарайтеся не прибувати в стані зневіри. П'ятниця і субота вам здадуться дуже важкими. Тому постарайтеся раніше виїхати відпочити, усамітнитися, отримати насолоду від природи і коханих людей. Дуже добре цього тижня зайнятися питаннями власного житла. Тому для питань купівлі-продажу нерухомості, оформлення спадщини - саме час. Також цього тижня на своїй ділянці або на дачі ви будете наповнюватися силами. Можливо, у вас там буде багато роботи, яка принесе вам задоволення і гарний настрій. Дуже цікавий період для тих Раків, хто працює в інформаційній сфері, ЗМІ, у навчальних напрямках. Якщо у вас будуть закордонні поїздки, вони також принесуть вам удачу. Головне - слідкуйте за своїм настроєм. Велику роль цього тижня також зіграють для вас компаньйони і партнери, які у вас є. Вони можуть простягнути руку допомоги, запропонувати вам дуже цікаві можливості, від яких у жодному разі не варто відмовлятися. А якщо у вас таких немає в бізнесі, і наразі така людина з'являється, обов'язково беріть її в компаньйони. Вона обов'язково принесе вам удачу. Фінансово тиждень також буде неймовірно гарним і буде приємна несподіванка. Цей тиждень для всіх знаків зодіаку - це несподіванка. Тому несподівано для вас може прийти прибуток, можливості, премії, бонуси. Тому, якщо ви хочете швидкий прибуток, можливо, цього тижня це так і буде.

Самотні Раки можуть отримувати задоволення від нових знайомств. Тиждень обіцяє бути хорошим і принести дуже багато несподіваних і приємних ситуацій. У сімейних Раків дуже гарний час, коли ви можете чудово проводити спільно час, вирішувати багато питань зі своїми другими половинками і відчути від них особливу підтримку. Також сприятливий час для тих Раків, хто хоче зробити весілля. Цього тижня для весілля - саме час. Здоров'я обіцяє бути міцним, гарним. Вам потрібно якомога більше дихати свіжим повітрям і менше бувати в великих скупченнях людей. Тому що є небезпека інфекційних захворювань. Зверніть увагу на алергічні реакції, якщо вони у вас є, і постарайтеся уникнути ваших алергенів. Також будьте уважні з вашим харчуванням. Приділіть цьому час і правильне налагодьте його.

Леви

Для Левів цей тиждень буде сповненим змін, несподіванок. Ви можете дуже швидко і якісно змінити свою долю. Все, що стосується фінансів - це якраз саме те, на що буде спрямовано ваш погляд. Фінансово у вас може бути дуже вдалий тиждень, особливо якщо ви господар власного бізнесу або займаєтеся, наприклад, харчовими напрямками, будівельними, або будь-якого виду виробництвом. Тут у вас може бути досить багато хороших можливостей, хороших починань або продовжень того, що ви робите. Не допускайте будь-яких ілюзій. Тому що якщо ви будете трошки нереально дивитися на свої фінансові можливості, ви можете допустити помилку. Бажано, щоб ваші дії були впевненими. Увесь тиждень буде приємно завантаженим роботою. Ви будете почувати себе досить добре, особливо якщо ви є хорошим фахівцем у якійсь сфері. До вас буде повага, з вами будуть радитися і будуть можливості кар'єрного просування. Також ви можете сміливо спиратися на ваших партнерів і компаньйонів, якщо у вас свій бізнес. Вони також можуть вам допомогти і правильно підтримати вас. Буде багато соціальної діяльності. Буде багато активних позицій у плані виступів, зустрічей. Вони будуть сповнені несподіванок і можливостей знайомств з потрібними людьми. Також якщо ви працюєте в інформаційних напрямках, у навчальних напрямках, тут ви будете мати особливий успіх і великі можливості що-небудь міняти як в своєму житті, роботі, так і в житті інших людей. Не потрібно брати на себе серйозні фінансові зобов'язання. Можливо, цього тижня вам можуть зустрітися якісь авантюристи, які запропонують абсолютно складні якісь проекти, у яких ви заплутаєтеся остаточно і можете потрапити у фінансові неприємності. Тому не варто всім довіряти. Розраховуйте на самих себе передусім. На вихідних може бути дуже емоційний стан. Проведіть вихідні не в колі улюблених своїх друзів або родичів, а трішки на самоті. Присвятіть цей час собі. Розберіться в своїх почуттях, побудьте на природі. Це дуже сильно допоможе вам відновитися. Інакше можуть бути дуже складні стани.

Для сімейних Левів - неймовірно сприятливий період. Ви настільки відчуєте підтримку від своїх найближчих людей - партнера по шлюбу, але будьте обережні, щоб не зробити його ще партнером по бізнесу. Це завжди не дуже сприятливо для сімейних відносин. Але те, що ви можете завжди звернутися за порадою, відчути особливу підтримку, особливе розуміння - це якраз воно. Краще проведіть спільно вихідні так, як би ви хотіли. Для одиноких Левів також дуже хороший період. Сміливо знайомтеся, спілкуйтеся, але вихідні бажано провести на самоті, інакше ви заплутаєтеся. Здоров'я обіцяє бути міцним і гарним. Неймовірно гарний тиждень для того, щоб ви зайнялися зміцненням його: це який-небудь вид спорту, часті прогулянки на свіжому повітрі, правильне харчування. Зверніть увагу на серцево-судинну діяльність. Тому рух - найкращий засіб, щоб ви відчували себе дуже добре.

Діви

Цей тиждень для Дів обіцяє бути дуже сильним і неймовірним. Прийшов час великих змін. Найбільші зміни відбудуться саме в житті Дів. Зараз ви будете в епіцентрі уваги. Тому що саме ви будете створювати ритм цих змін. Можливо, саме завдяки вам підуть якісь нові цікаві проекти або наукові відкриття, або ви можете стати в епіцентрі цікавих подій інформаційного характеру. У цьому випадку ви будете ухвалювати важливі не тільки для себе, але і для всіх інших людей рішення. Особливо якщо ви перебуваєте на керівних посадах. Не перебувайте у власних ілюзіях. Ви відчуєте дуже великий успіх. Головне, щоб він не закрутив вам голову і ви згадали, що ви - Діви. Вони завжди раціональні і дуже тверезо дивляться на всі події, які відбуваються навколо. Дотримуйтеся цього правила. Ще одне застереження - партнери. Вони можуть трішки нереально дивитися на життя або помилково заводити вас у якісь ситуації. Тому розраховуйте тільки на себе і на власну інтуїцію. Тиждень може бути дуже цікавим фінансово. Ви можете отримати хороший прибуток: підвищення заробітної плати, премії, бонуси. Тому всі ті Діви, хто працює в фінансових напрямках, в інформаційних, в медичних, - у всіх будуть хороші можливості, більший прибуток, і ви можете втілити всі свої найсильніші ідеї в життя. Також велика удача буде у тих Дів, хто займається творчістю. Ви можете опинитися в центрі уваги. Тому сміливо йдіть на кастинги або проводьте якісь великі мистецькі заходи, сміливо втілюйте в життя свої художні, ремісничі ідеї. У цьому також буде багато успіху. Мода, краса, дизайн - все це ви повинні негайно втілювати. Якщо будуть якісь несподівані для вас пропозиції, погоджуйтеся. Немає часу думати. Час втілювати все в життя.

Для одиноких Дів - приголомшливий період для того, щоб швидко, якісно змінити своє життя. Придивіться до протилежної статі цього тижня. Можливо, у вас виникнуть нові, хороші стосунки на дуже довгий час. У сімейних Дів ситуація трохи інша. Якщо ви будете перебувати в стані претензії і ілюзій до свого партнера, це може розхитати серйозно відносини, що може спричинити розрив. Тому постарайтеся насамперед звернутися до самого себе: а як же я ставлюся до самого себе і чи правильно я роблю в цих відносинах. Тому більше звертайте себе зараз у бік роботи, діяльності, хобі, але у жодному разі не турбуйте своїми тривогами, страхами й образами свою другу половинку. Здоров'я обіцяє бути міцним, гарним. Ви будете почувати себе прекрасно. Хороший приплив сил протягом усього тижня. Але якщо ви будете занадто перезавантажувати себе роботою, а так можуть складатися обставини, ви можете відчувати часті головні болі, запаморочення. Тому постарайтеся якісно відпочивати: вчасно лягати спати, висипатися, правильно харчуватися.

Терези

Терезам цей тиждень видасться дуже цікавим. У вас можуть бути несподівані зміни, але бажання у вас буде де-небудь усамітнитися, побути наодинці із собою або часто бувати на природі. Ви можете собі це дозволити. Дуже сприятливий період для тих Терезів, хто займається творчістю. Тут може бути натхнення. Ви можете писати якісь цікаві речі, відчувати якісь стани. Цікавий період для тих, хто займається напрямками психології. Якраз той час, коли ви можете проводити дуже цікаві тренінги, зустрічатися з людьми, допомагати їм, розібратися у багатьох матеріалах, які для вас до цього були досить складні. В освіті може бути трохи неуважність. Тому всі Терези, які зараз почнуть навчальний рік, особливо маленькі дітки, вам буде здаватися, що вони абсолютно розсіяні. Це нормально для першого тижня. Дуже добре підуть справи у тих Терезів, хто займається модою, красою, дизайном, стилістичними напрямками. У вас може бути багато роботи, ви можете дуже яскраво і добре себе проявляти. Ті Терези, хто працює в державних структурах, у вас також може бути досить-таки хороший, сприятливий період, спокійний, і ви можете добре себе розвивати. Також цей тиждень може принести багато удачі в купівлі-продажі нерухомості, у придбанні земельних ділянок, у продовженні або початку ремонтів. У будь-якому випадку, чим би ви не займалися, продовжуючи власні проекти, ви несподіваним чином можете отримати якісь хороші фінансові пропозиції. Може хтось захоче вкластися у ваш бізнес, ви можете отримати несподівані інвестиції, матеріальну допомогу, якщо ви не займаєтеся бізнесом, а хочете що-небудь почати. Цей тиждень фінансово може бути дуже несподіваним і сповненим приємних можливостей.

У самотніх Терезів може бути дуже багато плутанини, ілюзорного сприйняття тих людей, які захочуть з вами познайомиться, або ви будете з кимось знайомиться, ви можете надумати собі якусь ситуацію, придумати собі принца або принцесу, тому будьте уважні - цей тиждень може вам принести тільки багато розчарувань. У сімейних Терезів - дуже цікавий період. Ви можете несподівано для себе, по-новому відкрити свою другу половинку. Може бути, що ви отримаєте якийсь подарунок або сюрприз, або ви захочете якось яскраво себе проявити, що зміцнить ваші стосунки. Ті шлюби, які будуть укладатися цього тижня, принесуть вам багато хорошого в майбутньому і, швидше за все, вони будуть дуже міцні, сильні і хороші. Може бути такий стан, коли вам буде здаватися, що ви відчуваєте себе слабо, невпевнено. Це може бути пов'язано, передусім, з вашим психологічним станом. Тому підтримуйте себе хорошим режимом дня, висипайтеся і уникайте якогось великого скупчення людей, тому що у вас є показники на ризики, пов'язані з інфекційними захворюваннями, алергічними і фізіологічними розладами. Тому займайтеся спортом, любіть себе і тих, хто вас оточує, і тиждень пройде чудово.

Скорпіони

Для Скорпіонів тиждень обіцяє бути дуже цікавим. Щодо того, як багато Скорпіони мріють несподівано для себе змінити життя на краще і щоб в ньому сталися певні чудеса щодо якихось зустрічей, людей, проектів, - як раз саме той тиждень. Ви, дійсно, протягом цього тижня можете зустріти для себе цікаві можливості, яких не було раніше. Тому не варто сидіти вдома, склавши руки. Якщо у вас є якісь наміри, саме час щось робити: якомога більше зустрічей, якомога більше інформації, сміливо вчіться. Навколо вас можуть з'явиться однодумці, ви можете відчути підтримку друзів, рідних, близьких. Водночас будуть і люди, які будуть вам говорить такі фрази: навіщо вам це треба, а чи варто це робити. Ось такі люди не повинні зараз бути у вашому житті або занадто багато їх теж не повинно бути. Побережіть цей час для того, щоб ви могли максимально реалізувати всі можливості, що надходять до вас. Дуже важливо зустрічатися з потрібними людьми. Якщо ви хочете розвиватися, шукайте тих людей, які могли б вам дати якісь можливості, хорошу інформацію. Цікавий час для всіх Скорпіонів, хто займається ІТ-технологіями, будь-якими новими можливостями, розробками, а також напрямами інформаційного характеру - все, що стосується ЗМІ або питань навчання. Для всіх Скорпіонів, хто займається питаннями навчання, тиждень обіцяє бути дуже сильним. Ви з новими силами, можливостями почнете цей процес. Що стосується студентів, учнів, ви будете почувати себе чудово, легко сприймати інформацію і будете раді бачити весь свій колектив. У вас є неймовірна можливість отримувати підтримку від рідних і близьких. Добре - часто бачитися зі своїми батьками. Може бути, що ви захочете будувати свій будинок або займатися купівлею-продажем нерухомості. У всьому цьому у вас буде успіх. Дуже добре себе реалізовувати можуть творчі Скорпіони. Будьте сміливі, проявляє себе, креативте. Це властиво вашій природі. Проявляйте якісь цікаві, нові як соціальні, так і творчі проекти. Це ви можете смііливо втілювати в життя цього тижня. Несподівано для вас можуть прийти нові партери, і це буде найсильніше, що може статися цього тижня. Саме ці люди можуть вам протягнути руку допомоги. Навіть якщо ви працюєте на звичайній роботі, шукайте підтримку в оточенні. Може бути якийсь вид діяльності, ким би ви не працювали, десь поряд може бути людина, яка з вами буде працювати в унісон. Це буде дуже сильна підтримка і можливості розкрити себе як професіонала. Не варто цього тижня витрачати даремно час. Часто проводити час в непотрібних компаніях, які не мають розвитку, а тим більше, зловживають спиртними напоями і проводять час, втрачаючи його. Ви просто пропустите всі свої можливості.

Для одиноких Скорпіонів - це не найкращий час, тому що може бути дуже багато ілюзій і надуманість. Зустрічаючи людей, ви можете дуже глибоко помилятися в них, маючи при цьому дуже хорошу інтуїцію. Якщо хто хоче одружитися, цього тижні дуже гарний час і неймовірно сприятливий. Якщо ви давно маєте намір робити пропозицію, саме час. Для сімейних Скорпіонів, це також сприятливий період, коли ви можете отримувати один від одного задоволення, прекрасно проводити час разом. Здоров'я обіцяє бути міцним, гарним. Побільше свіжого повітря, гарного настрою. Але якщо у когось є проблеми з ногами, суглобами, може бути загострення. Також зверніть увагу на серцево-судинну діяльність. Побільше прогулянок, кардіонавантажень, гарного настрою, і тиждень обіцяє бути неймовірно гарним.

Стрільці

Для Стрільців цей тиждень буде сповненим приємних несподіванок. Особливо для тих Стрільців, хто хоче кар'єрно зростати. Ви можете отримати дуже цікаві і несподівані для вас пропозиції, можливості проявити себе. Ті, хто має свій власний бізнес, компанії, є керівником, тут так само ви можете добре і глобально розширювати свої можливості і повноваження, втілювати в життя нові і цікаві проекти або продовжувати їх. Найголовніше - не заплутатися в своїх ілюзіях і сприйнятті, чого ж ви хочете насправді. Приберіть зайві амбіції. Фінансово тиждень обіцяє бути неймовірно сприятливим. Тому ви сміливо можете здійснювати фінансові операції, отримувати тут же свій прибуток, вкладатися в будь-які процеси. Також ви можете просити підвищення заробітної плати, отримувати премії, бонуси. Також неймовірно гарний час для початку навчання. Учні будуть відчувати себе впевнено і спокійно. Також ваші викладачі, хто є Стрільцем, можуть дуже добре і впевнено розпочати новий навчальний рік і дати великі можливості для навчання. Прекрасно можуть проходити будь-які публічні виступи. Може бути цікавий початок, якщо хтось із Стрільців хоче займатися яким-небудь напрямком, пов'язаним з освітньою системою у вигляді курсів, шкіл. У цьому у вас буде дуже велика удача. Ті школи або курси, які ви будете відкривати для дітей, для дорослих, вони будуть мати досить довгострокові можливості. Ви можете на довгий час мати хороший свій власний бізнес. Усі ті Стрільці, хто працює на стабільних роботах, також будуть мати велике бажання що-небудь міняти. Тому якщо ви хочете перейти на іншу роботу - саме час для співбесід. Якщо ви хочете запровадити якісь нові напрямки, особливо у тих Стрільців, хто займається медициною, науковими розробками, новими технологіями у виробництві - саме час втілювати це все в життя. Можуть бути труднощі в спілкуванні з вашими родичами. Можуть бути спірні питання. Тому не час для оформлення спадкових питань, якщо у вас там є досить великі труднощі. Або треба навчитися домовлятися. Точно так само при купівлі-продажу нерухомості, у принципі ви можете це робити, але розбирайтеся в документах, дивіться юридично, чи все там добре.

В особистих стосунках - дуже цікавий період. Для одиноких Стрільців досить-таки хороший період для нових знайомств, нових зустрічей, де можуть початися досить-таки непогані стосунки. Сімейні Стрільці не повинні перебувати в стані ілюзій, накручувати себе, мати претензії до своєї другої половинки. Не варто цього тижня бачити у них тільки негатив. Постарайтеся контролювати себе, а краще спільно проводити гарно час, особливо в вихідні. Здоров'я обіцяє бути міцним, гарним. Якщо хтось зараз з Стрільців хворіє, все піде на поправку. Може бути досить швидке, ефективне одужання. Зверніть увагу на травну систему, наскільки ви правильно харчуєтеся, не забувайте про те, що потрібно їсти вчасно і правильно, а також на серйозні фізнавантаження, особливо в районі спини. Якщо у вас є якісь проблеми зі спиною або суглобами, також приділіть цьому час. В цілому тиждень повинен бути чудовим і сповненим хороших змін.

Козероги

У Козерогів цього тижня може бути безліч змін. Передусім це буде відбуватися у тих напрямах, які стосуються освітньої системи, ЗМІ або, наприклад, якщо ви працюєте з іноземцями. Можуть бути цікаві поїздки за кордон або знайомства з новими зарубіжними партнерами і нові можливості, які можуть відкрити ці знайомства. Також присвятіть цей час подорожам, нехай навіть на вихідних. Обов'язково кудись поїдьте і отримаєте якісь емоції. Чудовий час для тих Козерогів, хто займається кар'єрними питаннями, працює в міністерствах, в інших фінансових структурах, займається такими напрямками як HR або в будь-якому вигляді юриспруденцією і, можливо, саме ви будете вводити якісь закони, якісь нові можливості для людей, нові ідеї. Дуже гарний час як для вас, так і для того, що ви можете принести іншим. Якщо у вас цього тижня буде велике бажання змінити щось на роботі або в принципі не поміняти, саме час ходити на співбесіди, розсилати своє резюме або зустрічатися з цікавими людьми, які б дали вам пораду. Також неймовірно гарний час для творчих Козерогів. Усі ваші творчі починання можуть мати реальні втілення і несподівано великий успіх. Особливо це стосується тих Козерогів, хто працює в театрі, на телебаченні, займається модою, красою, дизайном. Тиждень обіцяє бути хорошим у відносинах з начальством. Можливо, вас відзначать, дадуть можливість розвиватися, підвищать вас. Особливо цікавий період для тих Козерогів, хто перебуває на керівних посадах. Є варіанти розвитку, особливо у державних керівників. Головне - ухвалювати рішення. Фінансово також тиждень обіцяє бути досить стабільним. Ви будете почувати себе впевнено і добре.

У самотніх Козерогів може бути дуже багато сприятливих змін у долі. Увесь вересень буде для вас доленосним. Ви можете зустріти для себе приголомшливо хорошу пару і влаштувати своє особисте життя. Тому не витрачайте час і сміливо знайомтеся. Сімейним Козерогам потрібно бути трішки обережними. Занадто багато емоцій щодо своєї другої половинки у вас буде цього тижня. Контролюйте себе, знаходите потрібні слова підтримки, і тоді у вас все буде добре. Здоров'я обіцяє бути міцним, гарним. Дуже гарний час починати займатися новими видами спорту, повернутися в спортивний зал або відновити пробіжки. Цього тижня є небезпеки інфекційних захворювань. Будьте уважні. Якомога менше перебувайте в скупченнях людей і застосовуйте всі запобіжні заходи.

Водолії

Водолії цього тижня будуть відчувати себе досить спокійно і впевнено. У ваше життя прийде величезна кількість сприятливих змін несподіваного характеру. У вас може бути несподіваний переїзд або в офісі, або там, де ви живете, несподівана купівля або продаж нерухомості. Також ви можете отримати невідомо звідки гарний прибуток. У вас можуть бути власні хороші вкладення, інвестиції в якісь цікаві проекти. Тиждень буде насиченим найрізноманітнішими подіями. Якщо ви відчуваєте, що саме так треба чинити, оскільки у вас гарна інтуїція, не варто зволікати. Цього тижня варто трішечки ризикнути і зважиться на те, чого ви раніше боялися. Дуже хороший тиждень для тих Водоліїв, хто працює в відомствах, особливо податкових, в судах, працює з юриспруденцією, у будівельному бізнесі, ріелторстві. Тут вас може чекати досить-таки велика удача. Також ті Водолії, хто працює в освітній системі, з іноземцями, також може бути дуже багато удачі. Тому якщо у вас є якісь цікаві роботи, пов'язані з іноземними партнерами, може бути дуже вигідна пропозиція, несподіване відрядження за кордон або зустріч. Якщо ви працюєте в освітній системі, теж дуже сприятливий період, де ви з новими силами, хорошими можливостями можете абсолютно добре як вчиться, так і навчати. У цьому у вас буде досить-таки великий успіх. Якщо ви хочете привнести в освітню систему щось нове, як раз саме ви будете це робити. З начальством потрібно вести себе дуже спокійно, бажано не зовсім попадатися на очі, займатися своєю професійною діяльністю. Якщо ви керівник чи власник якогось напрямку, або компанії, ведіть себе цього тижня як сірий кардинал, і тоді у вас будуть набагато кращі результати. Не варто зараз у відкриту з ким-небудь воювати або занадто наполегливо проявляти себе. Занадто багато емоцій буде у вас щодо своїх колег. Бажано, щоб ви зараз менше витрачали на це час і не упустили свої можливості. Фінансово тиждень обіцяє бути дуже вдалим і принести вам багато сприятливих змін, але не варто перебувати в світі ілюзій і спеціально йти на надмірно авантюрні заходи, інакше у вас можуть бути серйозні проблеми.

У самотніх Водоліїв може бути багато цікавих знайомств, досить доленосних знайомств, але вам треба дуже добре придивитися до тих людей, з ким ви будете знайомитися. Тут може бути ваша ілюзія, неправильне сприйняття людей. Тому дивіться на світ реальніше. У сімейних Водоліїв дуже хороший період. Ви можете якісно проводити час один з одним. Саме цього тижня ви можете несподівано отримати який-небудь подарунок або цікаву ідею, підтримку, пропозицію від свого партнера по шлюбу. Здоров'я цього тижня обіцяє бути міцним і гарним. Зверніть увагу передусім на сечостатеву діяльність. Також на початку тижня ви можете відчувати емоційну дратівливість. Постарайтеся перебувати в гарному настрої, дотримуйтеся правильного графіка, висипайтеся і гуляйте якомога більше на свіжому повітрі. Це завжди надає вам сили.

Риби

Для Риб цей тиждень буде сповненим великими змінами в житті. Вони можуть бути як сприятливого, так і несприятливого характеру. Залежати це буде лише від вас. Справа в тому, що містерія цього тижня буде точно така ж, як пов'язана особисто з вами. Адже, є дві риби на зображенні знака Риб. Одна тече мертвою водою, а інша - живою. Точно так само і цей тиждень. Ті люди, які будуть перебувати в стані зневіри, - тут може бути дуже багато проблем. Ви можете себе заплутати. Передусім це позначиться на ваших особистих стосунках. Якщо у вас є бізнес, то на партнерських відносинах. Ви можете дуже серйозно заплутатися і образитися на цей світ. Якщо ж ви будете в тверезості розуму, у вас тиждень пройде дуже цікаво. Він принесе вам дуже багато сприятливих змін. Головне, щоб ваша свідомість була чистою, і бажання змінювати щось на краще. Тому цього тижня ви можете несподівано для себе зустріти дуже цікавих нових для вас компаньйонів, партнерів. У вас може бути підписання різних цікавих договорів або контрактів. Цього тижня також ви можете отримати дуже багато цікавої інформації. Тому ті Риби, які готові вчиться, вони увійдуть в новий навчальний рік і будуть почувати неймовірний приплив сил і бажання отримати якомога більше інформації, познайомитися з цікавими людьми і викладачами. Якщо ви викладач, у вас можуть бути нові цікаві методи навчання та нові підходи до своїх учнів. Але якщо ви перебуваєте в стані зневіри, вас нічого не буде радувати. Обирати вам. Що стосується проектів, які ви вже почали, вони можуть мати велику силу, до вас можуть повернуться нові як фінансові можливості, так і можливості, пов'язані з підтримкою інших людей. Тут у вас буде досить-таки великий успіх. Дуже хороший період для тих Риб, хто займається юриспруденцією, працює в судах або секретних державних структурах. Тут у вас може бути дуже багато цікавої роботи, можливостей. Якщо ви працюєте в медицині, у вас також може бути багато хороших можливостей, відкриттів і цікавих реалізацій себе. Фінансово тиждень для вас може бути дуже навіть хорошим. Ви можете відчути прибуток, фінансові можливості, підвищення заробітної плати і будь-яку матеріальну підтримку.

В особистому житті тиждень буде дуже емоційним. Одиноким Рибам не рекомендується знайомиться у першій половині тижня, краще - на вихідних. Там ви можете провести час чудово на побаченнях, зустріти добрих людей, почати нові і хороші стсунки. У сімейних Риб, з одного боку, якщо ви будете бачити багато ілюзій, і вони будуть переноситься на другу половинку, тут може бути дуже багато суперечок, сміття, які можуть вас наштовхнути на думки про розлучення. Все це будуть ілюзії. У жодному разі не варто цього робити. Що стосується позитивних емоцій, тут ви можете дуже раціонально і душевно побудувати хороші відносини і разом будувати своє спільне прекрасне життя. Здоров'я обіцяє бути міцним і хорошим за умови, якщо ви будете в злагоді з самим собою. Зверніть увагу на сечостатеву систему і район горла, якщо у вас є питання з щитовидною залозою або ви страждаєте частими простудними захворюваннями. Приділіть цьому увагу. В цілому, при хорошому харчуванні, якщо ви будете вести правильний спосіб життя, будете в гарному настрої, тиждень обіцяє бути просто чудовим.