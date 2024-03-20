Европейская организация ядерных исследований (CERN) решила прекратить сотрудничество с российскими учеными. В МИДе страны-агрессора заявили, что прекращение отношений CERN со специалистами из рф является "политизированным, дискриминационным и неприемлемым", передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По решению Европейской организации ядерных исследований ряд российских исследователей будут уволены в этом году из совместных проектов с CERN. В министерстве иностранных дел России уже успели заявить, что указанное решение является "дискриминационным" по отношению к российским ученым.

Мы считаем такие действия политизированными и абсолютно неприемлемыми. Запад усиливает давление на нашу страну в области фундаментальной науки - заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел россии мария захарова.

CERN, которая обладает уникальным набором ускорителей элементарных частиц, официально оформила сотрудничество с Советским Союзом в 1967 году. В CERN входят 23 страны, но россия не входит в их число, поскольку после агрессивного вторжения в Украину, и после начала полномасштабных военных действий против Украины в 2022 году, организация лишила путинскую россию статуса наблюдателя, а затем решено было разорвать соглашения о сотрудничестве с москвой и минском.

Напомним

Соединенные Штаты готовы начать двусторонние переговоры с Россией и Китаем по контролю над стратегическими вооружениями. Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, - 18 марта чиновница заявила, что Вашингтон готов к переговорам немедленно и без каких-либо предварительных условий.