CBS: в США в результате аварии со школьным автобусом пострадали 42 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. 42 пассажира школьного автобуса пострадали в ДТП в штате Нью-Джерси в ночь на воскресенье. Об этом сообщил телеканал CBS, информирует УНН.
Инцидент произошел в городе Ист-Брунсвик округа Мидлсекс. По данным полиции, автобус перевернулся после столкновения с автомобилем, который скрылся с места происшествия.
Все пострадавшие госпитализированы. Их жизни вне опасности.
Как сообщал УНН, девять человек погибли и 47 пострадали в Перу после падения в пропасть пассажирского автобуса с обрыва. Автобус упал с высоты 150 метров на дороге между городами Мукульпа и Уануко.