CBS: в США в результате аварии со школьным автобусом пострадали 42 человека

Инцидент произошел в городе Ист-Брунсвик округа Мидлсекс. По данным полиции, автобус перевернулся после столкновения с автомобилем, который скрылся с места происшествия.

Все пострадавшие госпитализированы. Их жизни вне опасности.

Как сообщал УНН, девять человек погибли и 47 пострадали в Перу после падения в пропасть пассажирского автобуса с обрыва. Автобус упал с высоты 150 метров на дороге между городами Мукульпа и Уануко.