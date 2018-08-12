CBS: у США в результаті аварії зі шкільним автобусом постраждали 42 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. 42 пасажири шкільного автобуса постраждали в ДТП в штаті Нью-Джерсі в ніч на неділю. Про це повідомив телеканал CBS, інформує УНН.
Інцидент стався в місті Іст-Брунсвік округу Мідлсекс. За даними поліції, автобус перекинувся після зіткнення з автомобілем, який зник з місця події.
Всі постраждалі госпіталізовані. Їх життя поза небезпекою.
Як повідомляв УНН, дев’ять людей загинули і 47 постраждали в Перу після падіння в прірву пасажирського автобуса з обриву. Автобус впав з висоти 150 метрів на дорозі між містами Мукульпа і Уануко.