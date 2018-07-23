CBC: Канада разместит у себя 50 активистов "Белых касок" и их семьи
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Канада предоставит убежище 50 членам сирийской НПО “Белые каски” из числа ранее эвакуированных из САР, а также их семьям. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC со ссылкой на источник в канадском правительстве, передает УНН.
“Либеральное правительство согласилось принять 50 членов „Белых касок“ и членов их семей. Это примерно 250 человек”, — заявил высокопоставленный источник на условиях анонимности.
В воскресенье пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо проинформировала, что он провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на предмет “ситуации с региональной безопасностью и эвакуации „Белых касок“ из Сирии”. Подробностей беседы не приводилось.
Как сообщал УНН, одна из групп сирийской НПО “Белые каски” не смогла добраться до границы в ходе эвакуации из юго-западной части Сирии. Об этом в понедельник сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на источник в канадском правительстве.