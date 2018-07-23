CBC: Канада разместит у себя 50 активистов "Белых касок" и их семьи

“Либеральное правительство согласилось принять 50 членов „Белых касок“ и членов их семей. Это примерно 250 человек”, — заявил высокопоставленный источник на условиях анонимности.

В воскресенье пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо проинформировала, что он провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на предмет “ситуации с региональной безопасностью и эвакуации „Белых касок“ из Сирии”. Подробностей беседы не приводилось.

Как сообщал УНН, одна из групп сирийской НПО “Белые каски” не смогла добраться до границы в ходе эвакуации из юго-западной части Сирии. Об этом в понедельник сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на источник в канадском правительстве.