CBC: Канада розмістить у себе 50 активістів "Білих касок" та їх сім'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Канада надасть притулок 50 членам сирійської НУО “Білі каски” з числа раніше евакуйованих з САР, а також їх сім’ям. Про це в неділю повідомив телеканал CBC з посиланням на джерело в канадському уряді, інформує УНН.
“Ліберальний уряд погодився прийняти 50 членів „Білих касок“ та членів їх сімей. Це приблизно 250 чоловік”, — заявило високопоставлене джерело на умовах анонімності.
У неділю прес-служба прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо поінформувала, що він провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху на предмет “ситуації з регіональною безпекою та евакуації „Білих касок“ з Сирії”. Подробиці бесіди не наводилися.
Як повідомляв УНН, одна з груп сирійської НУО “Білі каски” не змогла дістатися до кордону в ході евакуації з південно-західної частини Сирії. Про це в понеділок повідомило агентство Agence France-Presse з посиланням на джерело в канадському уряді.