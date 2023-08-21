Бьют из тяжелой артиллерии: оккупанты обстреляли Днепропетровщину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли с тяжёлой артиллерии Никополь и Марганецкую громаду, что в Днепропетровской области. Обошлось без жертв. О ситуации в регионе сообщил в своей ежедневной сводке за текущие сутки председатель ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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“Никополь и Марганецкая громада — снова под вражескими обстрелами. Российская армия била с тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет. По разрушениям — информация ещё уточняется”, — отметил глава области.
Детали
Согласно информации главы ОГА в остальных районах Днепропетровской области понедельник прошел спокойно. Обошлось без вражеских атак.
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Напомним
Накануне вечером враг атаковал Никополь из тяжелой артиллерии. УНН писал, что во время прошлой атаки пострадала 74-летняя женщина. Ее госпитализировали с осколочными ранениями.