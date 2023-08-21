Б'ють з важкої артилерії: окупанти обстріляли Дніпропетровщину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду, що у Дніпропетровській області. Минулось без жертв. Про ситуацію у регіоні повідомив у своєму щоденному зведенні за поточну добу голова ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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“Нікополь і Марганецька громада — знову під ворожими обстрілами. Російська армія цілила з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає. Щодо руйнувань — інформація уточнюється”, — зазначив очільник області.
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Згідно з інформацією голови ОВА у решті районів Дніпропетровщини понеділок минув спокійно. Обійшлося без ворожих атак.
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Нагадаємо
Напередодні ввечері ворог атакував Нікополь з важкої артилерії. УНН писав, що під час минулої атаки постраждала 74-річна жінка. Її госпіталізували з осколковими пораненнями.