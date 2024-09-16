Бюджетный комитет Рады поддержал расширение полномочий Счетной палаты - нардеп
Киев • УНН
Комитет ВР одобрил законопроект о реформе Счетной палаты. Предполагается расширение мандата на все публичные финансы, усиление независимости и прозрачный конкурс на членов с голосом международных экспертов.
Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал в первом чтении законопроект «О Счетной палате» (№10044), зарегистрированный в парламенте еще в прошлом году. Законопроект предусматривает расширение мандата этого органа на все публичные средства, а не только на средства государственного бюджета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
Ну и еще одна реформа скоро. Бюджетный Комитет поддержал в первом чтении законопроект 10044-д о реформе Счетной палаты. За - 21. Воздержался - 1
По словам нардепа, предполагается
- Расширение мандата на все публичные финансы (бюджеты ОМС, средства ГП и внебюджетные фонды),
- Усиление финансовой, политической и административной независимости РП,
- Прозрачный конкурс на членов СП с решающим голосом международных экспертов,
- Формальные парламентские процедуры для рассмотрения отчетов и мониторинга выполнения рекомендаций
- Счетная будет иметь 11 (вместо 13 сейчас) членов
- Внедрение периодического внешнего оценивания независимыми экспертами с международным опытом аудита.
Документ является требованием МВФ и США, добавил Железняк.
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