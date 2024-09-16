Бюджетный комитет Рады поддержал расширение полномочий Счетной палаты - нардеп

Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал в первом чтении законопроект «О Счетной палате» (№10044), зарегистрированный в парламенте еще в прошлом году. Законопроект предусматривает расширение мандата этого органа на все публичные средства, а не только на средства государственного бюджета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Ну и еще одна реформа скоро. Бюджетный Комитет поддержал в первом чтении законопроект 10044-д о реформе Счетной палаты. За - 21. Воздержался - 1 - написал Железняк в Telegram.

По словам нардепа, предполагается

- Расширение мандата на все публичные финансы (бюджеты ОМС, средства ГП и внебюджетные фонды),

- Усиление финансовой, политической и административной независимости РП,

- Прозрачный конкурс на членов СП с решающим голосом международных экспертов,

- Формальные парламентские процедуры для рассмотрения отчетов и мониторинга выполнения рекомендаций

- Счетная будет иметь 11 (вместо 13 сейчас) членов

- Внедрение периодического внешнего оценивания независимыми экспертами с международным опытом аудита.

Документ является требованием МВФ и США, добавил Железняк.

Цього тижня нардепи планують зайнятися розширенням повноважень Рахункової палати: орган зможе проводити аудит НБУ