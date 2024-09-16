Бюджетний комітет Ради підтримав розширення повноважень Рахункової палати - нардеп
Київ • УНН
Комітет ВР схвалив законопроєкт про реформу Рахункової палати. Передбачається розширення мандату на всі публічні фінанси, посилення незалежності та прозорий конкурс на членів з голосом міжнародних експертів.
Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав в першому читанні законопроєкт "Про Рахункову палату" (№10044), зареєстрований у парламенті ще минулого року. Законопроєкт передбачає розширення мандата цього органу на всі публічні кошти, а не лише на кошти державного бюджету. Про це УНН повідомляє із посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
Ну і ще одна реформа скоро. Бюджетний Комітет підтримав в першому читанні законопроект 10044-д про реформу Рахункової палати. За - 21. Утримався - 1
За словами нардепа, передбачається
- Розширення мандату на усі публічні фінанси (бюджети ОМС, кошти ДП і позабюджетні фонди),
- Посилення фінансової, політичної та адміністративної незалежності РП,
- Прозорий конкурс на членів РП з вирішальним голосом міжнародних експертів,
- Формальні парламентські процедури для розгляду звітів та моніторингу виконання рекомендацій
- Рахункова буде мати 11 (замість 13 зараз) членів
- Впровадження періодичного зовнішнього оцінювання незалежними експертами з міжнародним досвідом аудиту.
Документ є вимогою МВФ та США, додав Железняк.
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