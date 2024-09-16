На этой неделе нардепы планируют заняться расширением полномочий Счетной палаты: орган сможет проводить аудит НБУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Верховная Рада рассмотрит законопроект о расширении мандата Счетной палаты. Планируется разрешить аудит НБУ, местных бюджетов и госпредприятий по международным стандартам.

На одном из ближайших пленарных заседаний Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении законопроект «О Счетной палате» (№10044), зарегистрированный в парламенте еще в прошлом году, сообщает УНН.

Законопроект предусматривает расширение мандата этого органа на все публичные средства, а не только на средства государственного бюджета.

Основная суть закона - это превращение Счетной палаты из карательного органа, который обеспечивает увольнение должностных лиц, обеспечивает возможность привлечения их к уголовной ответственности, в орган, который оценивает процессы в государстве и обеспечивает эффективность государства как механизма, обеспечивает прогресс

- рассказывал ранее один из инициаторов изменений народный депутат Павел Фролов.

По его мнению, этому будет способствовать переход Счетной палаты к работе по международным стандартам аудита INTOSAI (Международная организация высших органов аудита) с четким определением объектов, субъектов аудита и описанием его процесса.

В пояснительной записке к проекту говорится, что европейские чиновники отметили низкое качество аудиторской работы, отсутствие унифицированных и проверенных методологий и процессов, сосредоточение на ревизиях учреждений, а не на аудите, минимальное влияние работы Счетной палаты, измерение производительности ее работы количеством проведенных аудитов, а не имеющимся влиянием аудиторских рекомендаций и тому подобное. Кроме того, как негативную характеристику европейцами была также отмечена необходимость отчетности Счетной палаты Минфину, что подрывает ее автономию.

Также отмечается, что показатели работы Счетной палаты, особенно в 2021/22 годах, значительно ухудшились. Так, несмотря на увеличение расходов Государственного бюджета в 2022 году почти вдвое (на огромные 1 трлн 214 млрд гривен), объем 2 проверенных Счетной палатой средств госбюджета уменьшился на 241 млрд или почти на 40%. В условиях отсутствия проведения финансового аудита уровень охвата контролем средств госбюджета уменьшение в 3 раза до 13%, а количество проведенных аудитов уменьшилось в 2,5 раза.

Ожидается, что принятие законопроекта изменит ситуацию. Так, в законопроекте предусмотрены механизмы, которые позволят Счетной палате реально применять международные стандарты государственного аудита INTOSAI на практике. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что одной из важнейших целей законодательного реформирования Счетной палаты является распространение мандата ее аудиторской деятельности на все публичные средства. А также предоставление Палате полномочий проверять не только средства государственного бюджета, но и проводить аудит местных бюджетов, субъектов хозяйствования государственного и коммунального (муниципального) сектора экономики, субъектов, в капитале которых есть доля государства и/или территориальной общины, аудит международной финансовой, гуманитарной и технической помощи, аудит деятельности Национального банка Украины, в том числе по рефинансированию коммерческих банков на десятки миллиардов евро.

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При этом, законопроектом предусмотрено, что по собственной инициативе Счетная палата начнет осуществлять государственный внешний аудит поступлений и использования публичных средств органов АР Крым, органов местного самоуправления (кроме делегированных средств государственного бюджета в виде трансферов, субвенций, субсидий) только после внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины. До этого времени такие аудиты будут возможны только по решению соответственно Верховной Рады АР Крым, районного, областного, сельского, поселкового, городского совета или соответственно сельского, поселкового, городского головы.

Другой важнейшей задачей законопроекта является уполномочение Счетной палаты ежегодно проводить аудит консолидированной финансовой и бюджетной отчетности Кабинета Министров Украины и предоставлять аудиторский отчет по именно такой - консолидированной отчетности. После подготовки правительством консолидированной отчетности и проведения ее аудита Счетной палатой, как ожидают инициаторы законопроекта, Президент, парламент, само правительство, другие стейкхолдеры и общественность из соответствующего аудиторского отчета получат правдивую полную информацию обо всех активах и обязательствах государства, финансовых результатах, движении средств, государственном долге, государственных гарантиях и т.п.

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